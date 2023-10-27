Майк Джонсон, 51-летний республиканец из Луизианы, сторонник Трампа и критик дальнейшей помощи Украине, официально объявлен новым спикером Палаты представителей США.

Он набрал 220 голосов, опередив демократа Хакима Джеффриса (209), передает Би-Би-Си.

Голосование завершает 22-дневный период отсутствия спикера в Палате представителей, поскольку предыдущий спикер Кевин Маккарти был отправлен в отставку с этого поста три недели назад.

Крайне правые республиканцы считают Джонсона стойким консерватором и сторонником Дональда Трампа.

Умеренные республиканцы видят в нем прагматичного и рассудительного лидера, который будет поддерживать консервативные ценности, при этом способствуя прохождению через Палату законов.

«Он один из тех людей, которые ладят со всеми и пользуются большим уважением», - сказал CNN республиканец из Колорадо Кен Бак.

Демократы, однако, опасаются, что Майк Джонсон слишком правый. Они указывают на то, что Джонсон голосовал против подтверждения результатов выборов в 2020 году, призывая Трампа «продолжать борьбу» и «исчерпать все доступные средства правовой защиты».

Джонсон занимает жесткую консервативную позицию по ряду политических вопросов, выступая, например, против права на аборт и против однополых браков.

Джонсон также против дальнейшей помощи США Украине.

Майк Джонсон и помощь Украине

Джонсон решительно поддержал Украину сразу после российского вторжения в феврале 2022 года.

«Мы должны ввести изнурительные санкции против экономических интересов России», — подчеркнул тогда Джонсон в заявлении, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).

«Мы должны вернуться к устойчивому американскому производству энергии, чтобы обеспечить большую стабильность и безопасность здесь и для наших европейских союзников. Мы должны исключить Россию из глобальной торговли и международных институтов. Хотя лучшее время для этих действий прошло, мы должны действовать решительно», — заявил тогда он.

В апреле 2022 года Джонсон проголосовал за Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине 2022 года, целью которого было облегчить процесс отправки США военной помощи Украине.

Однако со временем Майк Джонсон начал занимать скептическую позицию в отношении помощи Украине, отмечает влиятельное на Капитолийском холме издание The Hill, напоминая, что он проголосовал против двух законопроектов об ассигнованиях, которые предусматривали помощь Украине — в 2022 году и в сентябре 2023 года.

«Американские налогоплательщики в прошлом году направили Украине помощь на сумму более 100 миллиардов долларов, — написал Джонсон в февральском посте в соцсети X. — Они заслуживают того, чтобы знать, является ли украинское правительство полностью откровенным и прозрачным в отношении использования этой огромной суммы ресурсов налогоплательщиков».

При этом Майк Джонсон является убежденным сторонником оказания помощи Израилю и призывает к уничтожению ХАМАС.

Как отмечает израильская газета Haaretz, новый спикер Палаты представителей известен как евангелический христианин и имеет тесные связи с правыми партиями Израиля, которые в последние годы превратились в основное политическое направление в стране.

Сторонники продолжения помощи Украине надеются, что Джонсон поставит на голосование общий пакет помощи Украине и Израилю, предложенный президентом Джо Байденом.

Пакет предусматривает 61 млрд долл. помощи Украине.

Без спикера в палате представителей этот пакет был фактически заблокирован.

Избрание Джонсона может разблокировать процесс одобрения, если в Конгрессе будет согласие по поводу целесообразности единого пакета помощи для Украины и Израиля.

Идея единого пакета нравится далеко не всем в Конгрессе.

Во время избрания Джонсона перед Палатой представителей Конгресса США выступил лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис, который заявил о безоговорочной поддержке Израиля. В этот момент конгрессмены от обеих партий поднялись и начали аплодировать.

При этом около трети членов Палаты представителей от Республиканской партии не стали аплодировать после слов Джеффриса о поддержке Украины.

Тем временем Майк Джонсон заявил, что одним из первых намерен вынести на голосование законопроект о помощи обороне Израиля.