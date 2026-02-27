В одесском Культурный центр «Union» состоялось по-настоящему восхитительное открытие фотопроекта «Лісова: свобода бути собою» — совместной работы фотохудожницы Елены Мартынюк и Одеський український театр ім. В. Василька. Событие прошло в рамках культурно-образовательного проекта Odesa ID и приурочено к 155-летию со дня рождения Леси Українки.

Экспозиция, представленная публике с 28 февраля, стала не просто художественной серией образов по мотивам классики, а глубоким и цельным высказыванием о свободе — как внутреннем выборе, как смелости быть собой в мире, полном компромиссов и соблазнов. В центре внимания — философское ядро драмы Лісова пісня, переосмысленное языком современной фотографии.

Елена Мартынюк в своих работах тонко и проникновенно передаёт мысль о том, что свобода начинается там, где человек перестаёт предавать себя. Её герои — живые, уязвимые, сильные — словно выходят за рамки театральной сцены и вступают в диалог со зрителем. Свет, пластика, эмоциональная глубина образов создают особую атмосферу — одновременно поэтичную и предельно искреннюю.

На открытии присутствовали актёры, участвовавшие в фотопроекте, чьи сценические воплощения стали основой для художественных образов. С приветственным словом выступила директор театра Юлия Пивоварова, подчеркнувшая, что проект — это разговор о внутренней честности и достоинстве личности. Исполняющий обязанности заместителя городского головы Константин Талалаєв отметил важность подобных инициатив для культурной идентичности Одессы и сохранения национального наследия.

В этот вечер в залах «Union» собрался практически весь одесский бомонд — представители творческой интеллигенции, театральные деятели, художники, общественные лидеры. Атмосфера была наполнена вдохновением, живыми обсуждениями и ощущением сопричастности к событию, которое выходит за рамки обычной выставки.

«Лісова: свобода бути собою» — это не только дань памяти великой поэтессе, но и современный манифест о праве человека на подлинность. И, судя по восторженным отзывам гостей, этот манифест был услышан.