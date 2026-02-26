Золото Європи для Одеси: Аліна Ігнатович підкорює міжнародний ринг

Великий успіх юної одеситки! 13-річна Аліна Ігнатович, учениця 8-го класу Одеського ліцею №5, впевнено заявила про себе на міжнародній арені, здобувши перемогу на престижних змаганнях за кордоном.

Аліна представляє школу боксу «Квазар» та є вихованкою досвідчених тренерів — Щербини Євгена Вікторовича та Щербини Олени Миколаївни. Під їхнім наставництвом спортсменка всього за три роки занять боксом зуміла досягти вражаючих результатів.

Попри юний вік, Аліна вже є чемпіонкою України 2024–2025 років, переможницею міжнародного турніру «Дракула» в місті Браїла (Румунія), чемпіонкою Азії (Амман, Йорданія) та багаторазовою переможницею міських, обласних і всеукраїнських змагань, зокрема престижної «Ліги Чемпіона». Черговою яскравою сторінкою її спортивної кар’єри стала золота медаль чемпіонату «European Boxing U15», що проходив у місті Будва (Чорногорія) під егідою World Boxing. Впевнені поєдинки, витримка та справжній бійцівський характер дозволили одеситці піднятися на найвищу сходинку п’єдесталу. Аліна Ігнатович принесла Україні чергове «золото», ще раз довівши, що одеська школа боксу — серед найсильніших у Європі. Її успіх — це приклад наполегливості, дисципліни та віри у власні сили, а також гордість для рідного міста та всієї країни.



