Глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев заявил, что уже в апреле Украина может столкнуться с ситуацией, когда "нечем будет финансировать расходы", потому что государство уже тратит средства, запланированные на второе полугодие.

Об этом он рассказал в интервью Forbes Ukraine.

"Не у всех коллег (не только из Рады, но и из правительства) есть предчувствие финансовой трагедии. Оно есть у меня, у министра финансов есть, потому что он понимает, что в апреле не будет чем финансировать расходы", - рассказал он, комментируя дискуссии вокруг непопулярных налоговых изменений и выполнения условий программы с МВФ.

По его словам, в фонде отношение к согласованным правительством "маякам" простое: они являются обязательными, и перенос их из формата prior actions этого не меняет.

Депутат также раскритиковал правительство за непоследовательность. По его словам, с одной стороны Кабмин соглашается на требования в рамках программы с МВФ, а с другой расширяет, как он выразился, "неэффективную программу нацкешбека", в частности через дифференцированные выплаты.

Напомним:

Верховная Рада 3 декабря 2025 года приняла законопроект "О государственном бюджете на 2026 год" в целом. Дефицит бюджета - около 2,4 трлн грн или 18,5% ВВП.

