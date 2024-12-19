Украинские власти не могут себе позволить финансировать масштабные социальные программы для борьбы с бедностью из-за войны, поэтому инициатива президента Владимира Зеленского о выплате по 1000 гривен из госбюджета всем украинцам — удачная и необходимая. Об этом глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев (”Слуга народа”) рассказал в интервью “Общественному”.

По его словам, согласно критериям Всемирного банка до войны, процент бедности в Украине составил 5,5%, сейчас этот показатель вырос до 24%. “60% пенсионеров получают пенсию менее 5 тысяч грн. Безработица выросла вдвое — до более 18%. Люди обеднели и продолжают беднеть”, — сказал нардеп.

Комментируя претензии относительно неизбирательности помощи по программе “Зимняя поддержка”, Гетманцев возложил ответственность за это на самих граждан. “Это сознание граждан, которые воспользуются или не воспользуются (помощью из госбюджета). Не нуждающиеся могут принять для себя это решение самостоятельно. Оценку этой программе дали сами люди. Более 2,5 миллиона уже получили эти деньги .Мы не можем себе позволить в войну масштабные социальные программы по борьбе с бедностью Поэтому эта инициатива президента удачна. и необходимое. Установление критериев вызвало бы больше вопросов, чем общий принцип”, — сказал председатель Комитета.

В то же время сам Гетманцев уточнил, что не брал и не будет брать тысячу.

Гетманцев также заверил, что с открытием карты на получение “Зимней еподдержки” все данные не попадают к налоговикам, а за обналичивание никого не будут преследовать. “Изменение целевого назначения и обналичивание тысячи не соответствует правилам программы, но ничего в этом плохого не вижу. Преследовать за это никто не будет”, — сказал нардеп.

Как сообщалось, по состоянию на 15 декабря по программе “Зимняя е Поддержка” украинцы уже получили 4,5 млрд грн. О ходе программы регулярно сообщает лично президент Владимир Зеленский.

22 ноября Кабмин утвердил условия программы “Зимняя поддержка”, которая предусматривает выплату единовременной помощи в размере 1 000 грн каждому гражданину, инициированной президентом Владимиром Зеленским.

Оформить выплату можно через приложение “Дия” или “Укрпочту”, а потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг, медицинских или образовательных услуг, транспорт, мобильную связь и страхование. Кроме того, эти средства можно будет задонатить на Вооруженные Силы или купить военные облигации. Наличные с карты снять нельзя.

Прием заявок на получение пособия начался в начале декабря, а потратить средства можно будет до конца 2025 года. Выплата предназначена не только взрослым, но и детям. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка через “Дию”.

С 10 декабря правительство начало выплаты из госбюджета по программе государственной помощи “Зимняя е Поддержка”, которая предусматривает выплату 1000 гривен.

Для этого Кабмин выделил 3,86 миллиарда гривен за счет уменьшения предусмотренных в специальном фонде госбюджета на 2024 год расходов на финансирование ряда программ Министерства экономики, прежде всего выплаты компенсаций за разминирование земель и дотаций проектам со значительными инвестициями.





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