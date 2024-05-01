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В Украине за 2023 год количество миллионеров выросло на 1200 человек. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram, передает Корреспондент.net.
По его словам, завершилась кампания по декларированию доходов граждан за прошлый год. В общей сложности граждане подали 172 тысячи налоговых деклараций. В них задекларирован годовой доход в объеме 218,5 млрд гривен.
"Количество граждан, по результатам 2023 года задекларировавших годовой доход в сумме более 1,0 млн гривен составляет 10,7 тысячи человек (+1,2 тысячи человек по сравнению с прошлым годом)", - написал Гетманцев.
Он отметил, что значительная часть граждан подала декларации с использованием сервиса ГНС по предзаполнению декларации. Таким сервисом воспользовались более 120 тысяч человек.
Напомним, в Украине за первый год полномасштабной войны количество миллионеров выросло на 16%. В общей сложности украинцы подали 266 тысяч деклараций. Сумма же задекларированного дохода составила 147,92 млрд гривен.