В Одесской области начальнику склада одного из пограничных отрядов сообщено о подозрении в хищении военного имущества инженерно-авиационной службы на общую сумму около 5,5 миллиона гривен.

Источник: специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, ОГП, ГБР

Детали: По данным следствия, в течение июня 2023 года-сентября 2025 года военнослужащий, используя служебное положение и имея доступ к имуществу воинской части, незаконно завладел техникой, которая должна была использоваться для нужд обороны.

Речь идет о масштабной нехватке военного оборудования - беспилотных летательных аппаратов, фотооборудования и наземных станций управления, в частности:

54 комплекта дронов DJI Mavic 3 Pro и DJI Mavic 3 Enterprise M3E,

7 комплектов БпАК DJI Mavic 3 Enterprise,

2 комплекта камер Sony RX1 Kamera,

2 комплекта камер Sony Alpha A7R FullFrame, E-mount,

ноутбук и монитор к беспилотному авиационному комплексу ВАЛК-1,

2 комплекта ноутбуков - мобильного АПК-воспроизводителя и регистратора видеоинформации от БпАК "Лелека-100".

Подозреваемый распорядился этим оборудованием по своему усмотрению. Через онлайн-сервис объявлений он сбывал военное имущество гражданским лицам, волонтёрам и даже сдавал в ломбард.

Недостачу выявили во время инвентаризации склада. В результате, по данным правоохранителей, государству нанесен ущерб на сумму около 5,5 млн грн.

Военнослужащему сообщили о подозрении за похищение военнослужащим другого военного имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Его задержали 6 марта. Суд арестовал подозреваемого с альтернативой внесения залога в размере 5,4 млн грн.

