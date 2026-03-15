В Одесской области начальнику склада одного из пограничных отрядов сообщено о подозрении в хищении военного имущества инженерно-авиационной службы на общую сумму около 5,5 миллиона гривен.
Источник: специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, ОГП, ГБР
Детали: По данным следствия, в течение июня 2023 года-сентября 2025 года военнослужащий, используя служебное положение и имея доступ к имуществу воинской части, незаконно завладел техникой, которая должна была использоваться для нужд обороны.
Речь идет о масштабной нехватке военного оборудования - беспилотных летательных аппаратов, фотооборудования и наземных станций управления, в частности:
- 54 комплекта дронов DJI Mavic 3 Pro и DJI Mavic 3 Enterprise M3E,
- 7 комплектов БпАК DJI Mavic 3 Enterprise,
- 2 комплекта камер Sony RX1 Kamera,
- 2 комплекта камер Sony Alpha A7R FullFrame, E-mount,
- ноутбук и монитор к беспилотному авиационному комплексу ВАЛК-1,
- 2 комплекта ноутбуков - мобильного АПК-воспроизводителя и регистратора видеоинформации от БпАК "Лелека-100".
Подозреваемый распорядился этим оборудованием по своему усмотрению. Через онлайн-сервис объявлений он сбывал военное имущество гражданским лицам, волонтёрам и даже сдавал в ломбард.
Недостачу выявили во время инвентаризации склада. В результате, по данным правоохранителей, государству нанесен ущерб на сумму около 5,5 млн грн.
Военнослужащему сообщили о подозрении за похищение военнослужащим другого военного имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).
Его задержали 6 марта. Суд арестовал подозреваемого с альтернативой внесения залога в размере 5,4 млн грн.
