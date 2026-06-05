В 2025 году было выдано 9582 разрешения на трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства, а 3310 было аннулировано — таким образом, в стране осталось 6272 трудовых мигранта.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.

Это значение составляет 0,14 % от 4,5 млн работников, которых необходимо привлечь на рынок труда.

По данным Государственной службы занятости, до начала полномасштабного вторжения работодатели ежегодно получали около 21 тыс. разрешений на трудоустройство иностранцев.

После 2022 года этот показатель снизился и до сих пор не достиг довоенного уровня. Например, в 2024 году было выдано 4720 разрешений. На 2025 год служба занятости прогнозирует показатель в 7483 разрешений.

В то же время Государственная миграционная служба отмечает, что по состоянию на 31 декабря 2025 года в Украине на учете состояли 47 684 иностранца и лица без гражданства (временные). Из них в 2025 году впервые было оформлено 8440 разрешений на временное проживание.

Напомним:

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов вместе с коллегами по Ассоциации прифронтовых городов и общин обратился к правительству и Верховной Раде с просьбой не допускать массового, неконтролируемого привлечения трудовых мигрантов.

"Нехватка рабочей силы" обновила исторический максимум с начала проведения ежемесячных опросов Института экономических исследований (ИЭИ) относительно основных препятствий для ведения бизнеса в военное время: в апреле эта проблема беспокоила 68% предприятий.

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