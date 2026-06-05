Одним из наиболее ярких и дискуссионных выступлений форума «Відновлення після тотальної війни» стало выступление профессора антропологии и политики в Королевском колледже Лондона и основательницы Ukrainian Cosmopolis Анастасии Пилявски. Сегодня она возглавляет международный исследовательский проект, посвященный политическим языкам Индии, также включающий сравнительное исследование Украины. Доклад Анастасии был посвящён не военным действиям и не вопросам экономики, а борьбе за национальное сознание, культурную память и право Украины самостоятельно определять собственную идентичность.

По мнению спикера, российско-украинская война ведётся не только за территорию, но и за смыслы. Россия стремится контролировать не только землю, но и историю, культуру, язык и представления людей о самих себе.

«Путинская армия атакует Украину не только ракетами и дронами. Она ведёт полномасштабную символическую войну против истории, памяти, культуры и чувства принадлежности», — подчеркнула Анастасия Пилявски.

Особое внимание она уделила проблеме культурного наследия. По её мнению, украинское общество нередко отказывается от собственных исторических и культурных достижений только потому, что их пытается присвоить Россия. В качестве примеров она привела память о Второй мировой войне, русскоязычную литературу, а также творчество Михаила Булгакова и Исаака Бабеля.

Спикер убеждена, что отказ от этих элементов не является настоящей деколонизацией. Напротив, это означает согласие с российской трактовкой истории и культуры.

«Кремль говорит: “Это наше”, а мы отвечаем: “Да, ваше, забирайте”. Но в этот момент мы уже признаём за Кремлём право решать, кому принадлежит история, культура и память», — отметила она.

Отдельной темой стал вопрос русского языка в Украине. По мнению Пилявски, язык не может принадлежать государству и не определяет политическую лояльность человека. Она напомнила, что современная российская пропаганда успешно распространяется и на украинском языке, поэтому проблему следует искать не в языке, а в содержании и смыслах.

Важной частью выступления стало размышление о природе украинской нации. Анастасия Пилявски категорически не согласилась с утверждениями о том, что украинская нация ещё только формируется. Она напомнила о референдуме 1991 года и событиях 2022 года, когда миллионы людей по всей стране объединились для защиты государства.

По её словам, украинцев объединяет не этническая однородность и не единый язык, а приверженность свободе, неприятие авторитаризма и способность к самоорганизации.

Спикер привела примеры волонтёрского движения, горизонтальных связей и взаимопомощи, которые стали одной из ключевых причин устойчивости Украины в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Завершая выступление, профессор Пилявски сформулировала главный тезис своего доклада: политическая независимость не может быть полной без независимости символической. Украина должна самостоятельно определять границы своей культуры, истории и памяти, не оглядываясь на российские интерпретации.

«Украина должна перестать жить в щелях российского воображения. Она должна занять своё собственное пространство — свободное, сложное, многоязычное, европейское и по-настоящему украинское», — подытожила выступающая.

По мнению Анастасии Пилявски, настоящая победа Украины будет означать не только освобождение территорий, но и окончательное освобождение национального сознания от имперских категорий и навязанных извне определений.