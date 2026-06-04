Одним из наиболее эмоциональных и дискуссионных выступлений форума стало выступление общественной деятельницы и лектора из Харькова Марины Грибановой, которая поделилась своим опытом работы с молодёжью, размышлениями о языковой политике, общественных настроениях во время войны и механизмах сохранения единства страны.

Своё выступление она начала с неожиданного примера — профилактики наркомании среди подростков.

«Представьте, что детям говорят: сегодня к вам придут рассказывать о наркотиках. Их первая реакция: мы и так всё знаем. Обычно им рассказывают, как всё опасно, как откажет печень или сердце. Запугивание, обвинения, оценки. Но в результате мы видим распространение наркомании», — отметила Марина Грибанова.

По словам спикера, в течение восьми лет она проводила в Харькове лекции для школьников и студентов, пытаясь строить разговор не на запретах и страхе, а на доверии и уважении к аудитории.

«Если мы оцениваем какой-то продукт или идею, нужно смотреть на результат. Результат показывает, эффективно это работает или нет», — подчеркнула выступающая.

Этот принцип она предложила применять не только к образовательным программам, но и к общественным процессам в целом.

Война и дополнительное напряжение

Значительная часть выступления была посвящена тому, как полномасштабная война влияет на психологическое состояние общества.

«Когда начинается война, люди заняты совершенно другими вопросами. Кто-то воюет, кто-то волонтёрит, кто-то спасает семью. Нет ни одного человека, чья жизнь не изменилась. Это состояние сверхнагрузки», — сказала Марина.

По мнению спикера, в такой ситуации особенно опасны дополнительные темы, способные усиливать общественные конфликты.

«Люди уже переживают горе, потери, тревогу. И когда к этому постоянно добавляются новые поводы для противостояния, общество становится ещё более напряжённым», — считает психолог.

Обобщения как путь к расколу

Одной из центральных тем выступления стала проблема обобщений.

Выступающая рассказала о концепции эмоциональных состояний человека, согласно которой страх, горе и враждебность снижают способность к рациональному мышлению.

«Когда человек опускается вниз по эмоциональной шкале, уменьшается разумность, ухудшается способность принимать решения и появляется склонность к обобщениям», — пояснила психолог.

Именно обобщения, по её мнению, становятся основой многих конфликтов.

«Путин плохой — это одна история. Но дальше начинаются обобщения: все русские плохие, все русскоязычные плохие, все, кто говорит не так, как нужно, плохие. А обобщение — это зло. Это один из способов разрушения общества», — заявила Марина Грибанова.

Понимание как основа единства

Особое внимание она уделила понятию понимания между людьми.

«Понимание состоит из трёх компонентов: желания быть рядом друг с другом, общей реальности и общения», — объяснила выступающая.

Под общей реальностью она понимает согласие людей относительно базовых ценностей и фактов.

«Если разрушается общая реальность, исчезает симпатия между людьми и становится невозможным общение. А без общения общество начинает распадаться», — подчеркнула она.

По её мнению, одной из задач любой конструктивной политики должно быть укрепление этих трёх составляющих.

Уроки 2014 года

Вспоминая события начала российской агрессии против Украины, спикер привела примеры общественной солидарности между регионами страны.

«В 2014 году мы видели примеры, когда люди из разных частей Украины делали шаги навстречу друг другу. Это были символические жесты, но именно они помогали сохранять единство страны», — отметила она.

По её словам, взаимное уважение и готовность услышать друг друга способны сделать для национального единства больше, чем любые административные меры.

Права человека и будущее Украины

Завершая выступление, спикер обратилась к вопросу государственного развития.

«Первое, что было потеряно в России, — это права человека. Мы не должны идти этим путём», — заявила Марина Грибанова.

Она подчеркнула важность соблюдения Конституции, верховенства права и оценки людей прежде всего по их поступкам.

«По плодам их узнаете. Это очень простая формула. Судить нужно по делам человека, а не по языку, на котором он говорит, или по внешним символам», — сказала выступающая.

В качестве возможного объединяющего принципа она предложила простую формулу:

«Наши русские, наши молдаване, наши грузины, наши чеченцы — это наши люди. Мы должны защищать всех своих. Потому что все, кто живёт здесь и работает ради Украины, — наши».

Выступление вызвало оживлённую дискуссию среди участников форума и стало одним из самых обсуждаемых благодаря сочетанию личного опыта, общественных наблюдений и призыва искать пути к взаимопониманию даже в самые сложные времена.

Источник Ukrainian Cosmopolis