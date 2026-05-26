Відновлення після тотальної війни: в Одесі відбудеться публічний форум про майбутнє України

27–28 травня 2026 року в Одесі пройде відкритий публічний форум «Відновлення після тотальної війни», присвячений найгострішим викликам, з якими Україна зіткнеться після завершення війни. Захід об’єднає військових, ветеранів, науковців, журналістів, громадських діячів та публічних інтелектуалів з України та інших країн для чесної й глибокої розмови про майбутнє держави та суспільства.

Учасники форуму говоритимуть не лише про фізичну відбудову країни, а й про подолання моральної втоми, суспільної поляризації, недовіри, радикалізації та кризи легітимності, які залишає по собі затяжна тотальна війна. Організатори наголошують: припинення бойових дій не означає завершення війни для суспільства, адже справжнє відновлення потребує переосмислення політичних, соціальних і гуманітарних процесів.

Серед спікерів форуму — Юрій Работін, Максим Шептицький, Удай Чандра, Валерія Лісовська, Аюб Ісаков, Анастасія Пілявська та Олексій Кобильніков.

Форум співорганізовано Ukrainian Cosmopolis спільно з Бренданом Сіммсом — директором Кембриджського центру геополітики, Геннадієм Друзенком — головою Центру конституційного моделювання, а також Максимом Шептицьким — головою Одеської професійної спілки ветеранів.

Організатори підкреслюють, що головна мета заходу — створити простір для відвертого діалогу про ті проблеми, які сьогодні часто залишаються поза публічним обговоренням. Форум спиратиметься на міжнародний історичний досвід, аналіз поствоєнних трансформацій та українські реалії, аби зрозуміти, як зберегти демократичну стійкість і суспільну цілісність у майбутньому.

Для отримання додаткової інформації можна звертатися до Ukrainian Cosmopolis за електронною адресою: ukrainian.cosmopolis@gmail.com.

Захід проводиться за підтримки Європейської дослідницької ради та фонду Sutasoma Trust.