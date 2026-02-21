В Одесі відбудеться міжнародний благодійний турнір «Воїни Самсона 2026»





В Одесі готується масштабна спортивна подія — щорічний міжнародний благодійний турнір зі змішаних бойових мистецтв «Воїни Самсона 2026». Захід присвячено світлій пам’яті загиблих Захисників України та проводиться на підтримку Збройних Сил і ветеранів.

Турнір відбудеться за підтримки AWFL та за організації Samson Fight Club. Подія об’єднає спортсменів з різних міст України та з-за кордону, які вийдуть в октагон не лише заради перемоги, а й заради благородної мети — підтримки військових, ветеранів і родин полеглих воїнів.

«Воїни Самсона 2026» — це більше, ніж спорт. Це демонстрація сили українського характеру, поваги до подвигу та єдності суспільства. Організатори наголошують: кожен поєдинок стане символом незламності, а кожен внесок глядачів — реальним кроком допомоги нашим захисникам.

Особливе місце у програмі займуть показові бої за участю ветеранів війни, які отримали поранення й втратили кінцівки, але не втратили волі до життя і боротьби. Таким чином організатори прагнуть привернути увагу до питань реабілітації, безбар’єрності та підтримки поранених військових.

У турнірі візьмуть участь бійці Одеська обласна федерація К-1, Одеська обласна федерація кікбоксингу WTKA, Всесвітня федерація Сіммейдо карате та Всеукраїнський альянс кіокушин карате. Глядачі зможуть побачити як професійні поєдинки досвідчених бійців, так і виступи перспективної молоді.

У межах заходу також відбудуться благодійні збори на допомогу військовим і ветеранам. Організатори переконані: сьогодні спорт є потужним інструментом підтримки, мотивації та соціальної відповідальності.

Турнір «Воїни Самсона 2026» обіцяє стати емоційною та надихаючою подією, що об’єднає спорт, суспільство та бізнес навколо спільної мети — допомоги героям України.

Квитки вже у продажу. Організатори запрошують усіх небайдужих долучитися до події та разом зробити внесок у підтримку наших воїнів.

Разом формуємо історію.

Разом підтримуємо армію.

Разом наближаємо Перемогу. 🇺🇦