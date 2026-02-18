Твій перший крок на татамі — твоя перша перемога

8 березня 2026 року відбудеться щорічний відкритий Кубок «Перше татамі – 2026» — особливий турнір, створений для тих, хто лише починає свій шлях у світі бойових мистецтв. Змагання покликані підтримати дітей, юнаків та спортсменів без значного змагального досвіду, які мріють уперше вийти на татамі та відчути справжній дух боротьби.

Організаторами події виступають Всеукраїнський Альянс Кіокушин карате, IFKK, World Simmey-do Karate, доджо «Оокамі-кан» та «Барс» за підтримки Одеської обласної федерації К-1 та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL.

У програмі Кубка — змагання у розділах:

кіокушин куміте,

фул-контакт (WSF),

поінт куміте.

Особливу увагу організатори приділяють безпеці учасників та справедливості поєдинків: початківці та менш досвідчені спортсмени виступатимуть в окремих категоріях, що дозволить кожному проявити себе у комфортних умовах.

Кубок «Перше татамі – 2026» — це не просто турнір, а важливий і хвилюючий момент у житті юного спортсмена: перший уклін, перший вихід на татамі, перший крок до майбутніх перемог. Саме з таких подій починається велика спортивна історія.

Детальна інформація щодо участі — в офіційному Положенні.

Довідки за телефонами:

099-791-62-23, 063-583-41-63

E-mail: ookamikan@i.ua

Осс! Організатори запрошують усіх охочих зробити свій перший крок до перемоги.