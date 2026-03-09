 
CNN: Радники Трампа стурбовані операцією проти Ірану та закликають швидше "оголошити про перемогу"

В окружении президента США Дональда Трампа есть советники, которые очень обеспокоены перспективами кампании против Ирана и предпочитают как можно быстрее завершать ее.

Источник: об этом сообщает CNN на основе комментариев анонимных собеседников, пишет "Европейская правда"

Детали: Уже через несколько дней продолжающейся операции против Ирана в окружении президента США якобы есть немало советников и помощников, которые предпочитают как можно быстрее сворачивать кампанию, чтобы Штаты не встряли в большие проблемы.

Сторонники такого мнения опасаются, что кампания перерастет в затяжную войну без четких целей и с незначительными "электоральными баллами". Они аргументируют, что Штаты неизбежно будут нести новые военные потери. Также война на Ближнем Востоке вызвала хаос на фондовых рынках и повышение цен на энергоносители, что может отразиться на настроениях избирателей.

Помощники также видят проблемы с объяснением администрацией мотивов этой операции и ее конкретных конечных целей, чтобы все это звучало убедительно.

Один из собеседников, делившийся своими мыслями, назвал продолжение войны "политическим риском без всяких „но", и считает, что остается "надеяться, что ничего не пойдет слишком не так"

Трампа очень поощрили первые успехи начатой операции – ликвидация верховного лидера Ирана Хаменеи и успешное поражение ключевых объектов – что он переоцененно воспринял как признак того, что американская общественность поддержит продолжение кампании.

Впрочем, некоторые советники и другие лица из окружения пытаются донести до президента противоположное мнение и призывают ускорить выполнение того, что он планировал делать, и "объявить победу", как только это будет звучать более-менее убедительно.

Первые опросы уже показали, что поддержка войны против Ирана среди американских избирателей незначительна. Также операция вызвала раскол в рядах MAGA, поскольку одной из ведущих идей был отказ от участия США в "развитии наций и изменении режимов", что декларировал и сам Трамп.

Напомним, 4 марта Пентагон заявил о ликвидации иранского командира, который якобы готовил покушение на Трампа. Также в Белом доме показали, как США потопили иранский военный корабль.

Во вторник военные США отчитались о поражении более 1700 целей в Иране со времени начала операции 28 февраля.

Глава Пентагона заявил, что США планируют менее чем за неделю получить контроль над воздушным пространством Ирана.

 

