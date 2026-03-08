Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс рассказал, что за три дня на Ближнем Востоке было использовано около 800 ракет-перехватчиков американского производства, что превышает количество ракет, использованных Украиной за зимний период — около 700.

Источник: Euronews, "Европейская правда"

Детали: Кубилюс подчеркнул, что давление на глобальные цепочки поставок оружия в связи с операцией США на Ближнем Востоке доказывает, что для Европы "критически важно" быстро нарастить производство ракет, чтобы удовлетворить собственные потребности и потребности Украины.

Он сказал, что потребности Украины на поле боя, особенно в перехватчиках, значительно превышают текущие производственные возможности Запада.

Еврокомиссар рассказал, что в 2025 году Украина подверглась почти 2000 ракетным ударам. В частности, РФ выпустила около 900 баллистических ракет.

Это вооружение значительно сложнее перехватить, и они требуют передовых систем противовоздушной обороны, таких как ракетная система Patriot.

Кубилюс отметил, что украинским вооружённым силам понадобилось около 700 ракет-перехватчиков Patriot всего за четыре месяца.

Однако в 2025 году темпы производства ракет PAC-3 производителем Lockheed Martin составляли 600 штук.

"Американцы не смогут предоставить достаточное количество этих ракет для стран Персидского залива, для своей собственной армии, а также для Украины", — предупредил Кубилюс.

Он назвал ситуацию критической и подчеркнул необходимость "очень срочно и очень быстро развивать производство ракет".

Напомним: Главная дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что оружие и оборонные мощности, в частности системы ПВО, которые нужны в Украине, направляются сейчас на Ближний Восток, что вызывает обеспокоенность.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Ближнем Востоке пока что не повлияла на поставки американского вооружения в Украину в рамках инициативы PURL, прежде всего ракет к системам ПВО.







