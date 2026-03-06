Для запланированного на 5—9 марта раунда трехсторонних переговоров Украины, России и США ищутся другие даты из-за войны на Ближнем Востоке, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинская сторона обсуждает с американцами как смену площадки (ранее речь шла об Абу-Даби), так и сдвиг сроков. Главная надежда Киева — чтобы несмотря на перенос состоялся согласованный обмен военнопленными.

Война в Иране может существенно повлиять на украинский трек. По данным Politico, Центральное командование США уже запросило у Пентагона дополнительных военных разведчиков для поддержки операций против Ирана — минимум на 100 дней, а скорее всего до сентября. Это означает, что американские ресурсы и внимание перераспределяются надолго.

Зеленский и сам прямо назвал эту угрозу. В интервью Rai Italia он предупредил, что если война затянется, США могут сократить поставки систем ПВО и ракет-перехватчиков PAC-2/PAC-3 для Patriot. При этом Зеленский снова напомнил, что Киев готов предложить партнерам на Ближнем Востоке экспертизу по борьбе с “шахедами” — и якобы уже получил такие запросы от европейцев и американцев.

Перенос очередного раунда выглядит тем более болезненным, учитывая, что переговоры, судя по всему, шли хоть к каким-то результатам. Еще 25 февраля Зеленский подтверждал, что военный трек близок к завершению — стороны почти согласовали полный проект механизма мониторинга перемирия. 20 февраля, после раунда в Женеве, он писал, что у Украины готовы ответы на “наиболее сложные вопросы” и следующая встреча “может стать по-настоящему результативной”.





