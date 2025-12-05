 
Сьогодні, 14:00

Рубіо назвав умови, при яких Україна за 10 років перегонить економіку Росії

Государственный секретарь США Марко Рубио спрогнозировал, что ВВП Украины за десять лет может превысить ВВП России, если война закончится и страна сделает "все правильно".

Такое мнение он высказал в интервью Fox News.

По словам Рубио, мирное соглашение США "предоставит украинцам гарантии безопасности на будущее, а также позволит восстановить экономику и процветать".

"Это такие вещи, как прекращение войны, обеспечение того, чтобы в страну больше никогда не вторглись и не атаковали, защита длительного и долгосрочного суверенитета и независимости Украины", - отметил Рубио.


"Теоретически, если делать все правильно, через 10 лет ВВП Украины может превысить ВВП России", - добавил госсекретарь США.


Ранее Зеленский заявил, что обновленная версия мирного плана, который Украина обсуждает с Соединенными Штатами, сейчас содержит 20 пунктов вместо 28 в первоначальном варианте.

Помощник российского правителя Юрий Ушаков по итогам переговоров с представителями команды Дональда Трампа заявил, что компромиссного варианта плана по окончанию войны в Украине пока не найдено.

 




