Государственный секретарь США Марко Рубио спрогнозировал, что ВВП Украины за десять лет может превысить ВВП России, если война закончится и страна сделает "все правильно".

Такое мнение он высказал в интервью Fox News.

По словам Рубио, мирное соглашение США "предоставит украинцам гарантии безопасности на будущее, а также позволит восстановить экономику и процветать".

"Это такие вещи, как прекращение войны, обеспечение того, чтобы в страну больше никогда не вторглись и не атаковали, защита длительного и долгосрочного суверенитета и независимости Украины", - отметил Рубио.





"Теоретически, если делать все правильно, через 10 лет ВВП Украины может превысить ВВП России", - добавил госсекретарь США.





Напомним:

Ранее Зеленский заявил, что обновленная версия мирного плана, который Украина обсуждает с Соединенными Штатами, сейчас содержит 20 пунктов вместо 28 в первоначальном варианте.

Помощник российского правителя Юрий Ушаков по итогам переговоров с представителями команды Дональда Трампа заявил, что компромиссного варианта плана по окончанию войны в Украине пока не найдено.