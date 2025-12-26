«Мовчазні герої» не мовчать: в Одесі презентували міжнародний арт- та документальний проєкт про війну в Україні

В офісі Національної спілки журналістів України в Одесі відбулася знакова зустріч, присвячена презентації міжнародного арт- і документального проєкту «Мовчазні герої», ініційованого німецьким пілотом і автором Гідою Хайсіхом. Захід об’єднав митців, журналістів, військових, музейників і громадських діячів навколо теми живих людських історій війни — без пафосу, без політики, але з глибокою внутрішньою правдою.

Відкриваючи зустріч, голова Одеського РО НСЖУ Юрій Работін наголосив на особливій цінності книги, яка стала результатом багаторічного особистого досвіду автора:

«Цінність цієї книги в тому, що тут зібрані історії реальних людей, з якими автор говорив особисто. Це жива історія України, побачена очима людини, яка об’їздила пів світу і серцем залишилася тут».

Книга як свідчення часу

Проєкт «Мовчазні герої» поєднує тексти, авторські малюнки та документальні свідчення. Як зазначив директор Одеського музею західного і східного мистецтва Ігор Поронік, ця книга виходить далеко за межі традиційного видання:

«Для мене це не просто книга — це арт-книга і водночас журналістське розслідування. Це документ епохи. Я вважаю, що вона цілком може стати свідченням на майбутньому міжнародному трибуналі, бо це жива історія — без політики, без пафосу».

Він також повідомив про плани масштабної презентації та виставкового проєкту в Одесі:

«Ми плануємо реалізувати арт-проєкт “Птахи — нове життя” на кількох локаціях міста. Це стане ще одним доказом того, що Одеса — культурна столиця не лише України, а й Європи».

Філософія птаха і нового життя

Центральним художнім образом проєкту став птах — символ душі, втрати й відродження. За словами Ігоря Пороніка:

«Птах у цьому проєкті — це не лише символ загиблих, а й образ переродження, нового життя. Можливо, пілоту це особливо відчутно — дивитися на світ згори».

Автор: “Я просто записував життя”

Сам автор книги, Гідо Хайсіх, зізнався, що не планував створювати книгу — вона народилася природно, з особистих зустрічей і болю:

«Це не була ідея. Це просто сталося. Я зустрічав людей у поїздах, автобусах, на вокзалах. Вони розповідали свої історії, а я їх записував і замальовував — як у щоденнику».

Він підкреслив, що всі історії об’єднує одне:

«Я хотів показати, що любов завжди сильніша за війну. Люди, про яких я пишу, — звичайні. Але саме вони і є героями».

Книга вийшла трьома мовами — українською, англійською та німецькою, накладом 1000 примірників, і була надрукована в Україні.

Метал війни як мистецтво

Про практичну реалізацію арт-частини проєкту розповів військовослужбовець ЗСУ та пошуковець Кирило Максименко:

«Я працюю з металом, з уламками війни. Цього разу метал був інший — із полів, зі зруйнованих територій. Я не міг відмовити Гіді, бо це людина з дуже чистим серцем, яка допомагає Україні бути почутою у світі».

Він наголосив, що попри обстріли та відсутність світла роботу вдалося завершити:

«Зараз уже готові шість арт-об’єктів, які можна побачити в музеї. Сподіваюся, вони поїдуть туди, де їх особливо чекають».

Фотографія як голос правди

Одеський фотограф Олександр Якимчук побачив у проєкті глибоку внутрішню спорідненість зі своєю власною роботою:

«Коли я відкрив книгу, я відчув сильний резонанс. На початку війни я робив проєкт “Що в серці?” — фотографував людей на Polaroid і просив написати, що для них найголовніше».

Він пояснив, чому обрав саме миттєву фотографію:

«Polaroid неможливо підробити. Це була моя свідома позиція — дати людям право сказати правду власною рукою».

Пам’ять і відповідальність

Учасники зустрічі вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих захисників України. Як зазначили організатори, проєкт «Мовчазні герої» має стати частиною загальнонаціонального культурного діалогу й буде представлений у різних містах України та за кордоном.

Зустріч прикрасив своїм чудовим виступом відомий одеській бард Анатолій Сєбов.





«Це правда життя. І наш обов’язок — зробити так, щоб про неї знали і суспільство, і світ», — підсумували учасники зустрічі.



