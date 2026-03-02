Сила, характер і результат: команда К-1 святкує чергове досягнення

Представник Одеської обласної федерації К-1 та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL, вихованець Боксерського клубу та клубу єдиноборств «Академія боксу», володар почесних відзнак «Нокаут року-2025» та «Кращий боєць» премії AWFL AWARDS і підсумків роботи федерації К-1 Дмитро Ковалько здобув бронзову нагороду на Чемпіонаті Одеської області з боксу.

Це чергове підтвердження високого рівня підготовки спортсмена та професіоналізму його наставника — тренера Ніки (Нікіти) Ковалька. Виступ Дмитра продемонстрував характер, витримку та справжній бійцівський дух, що вже неодноразово приносив йому гучні перемоги на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

Окрема подяка Президенту федерації Валентину Федорову, віце-президенту Тетяні Федоровій, а також Євгену Степанюку за надання нової боксерської форми та повне забезпечення спортивним інвентарем нашого чемпіона й інших спортсменів, які представляють федерацію на змаганнях різного рівня. Така підтримка є важливою складовою майбутніх перемог.

Крім того, випускники Міжнародної школи суддів AWFL JUDGE SCHOOL, судді національних категорій з кікбоксингу WTKA та К-1 — Дарья Пєрєва та Єгор Аврамов — гідно працювали на турнірі в якості рефері та суддів, забезпечуючи професійне та об’єктивне суддівство.

Вітаємо всю команду з вагомими досягненнями та бажаємо нових перемог на рингу! 🇺🇦🤝