«Потужна молодь»: спорт як пам’ять і сила духу

В Одесі, на базі Боксерського клубу та клубу єдиноборств «Академія боксу», відбувся турнір з єдиноборств «Потужна молодь», присвячений зниклим безвісти Захисникам України 🇺🇦. Захід було проведено на запит Торецької міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області.

Турнір організували Сергій Кондогеоргіс та команда «Kondogeorgis Team» за підтримки Одеської обласної федерації К-1 та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL. Змагання об’єднали спортивні клуби й молодих бійців не лише з Одеської, а й з Донецької області, ставши прикладом єдності та взаємної підтримки в умовах війни.

Особливої символічності події надала особиста історія організатора. Сергій Кондогеоргіс — один із провідних тренерів Одеської обласної федерації К-1, діючий військовослужбовець, брат якого зник безвісти 13 грудня 2022 року. Саме тому турнір став не просто спортивним заходом, а щирим актом пам’яті, віри та надії.

Організатори висловили щиру подяку всім, хто долучився до проведення змагань: клубам, тренерам, спортсменам, а також керівництву федерації — Валентину Федорову та Тетяні Федоровій — за всебічну підтримку й внесок у розвиток молоді та спорту в Україні.

Турнір «Потужна молодь» довів: спорт сьогодні — це не лише боротьба на ринзі, а й спосіб зберігати пам’ять про Героїв, виховувати молоде покоління у дусі патріотизму та формувати віру в повернення наших Захисників додому.



