«Фенікс» крізь війну: визнання завжди знаходить героя

Ця історія — про спорт. Але ще більше — про життя.

відео

На жаль, лауреатка Дитячо-юнацької спортивної премії «Фенікс» Бурдюжа Карина (Чемпіонка Європи з пляжної боротьби U-15) не змогла бути присутньою на церемонії. Напередодні через обстріли та руйнування мосту дорога стала неможливою. Війна знову внесла свої корективи.

Але «Фенікс» — це не про відстані. Це про підтримку.

До нас зміг дістатися тренер Карини — Галюров Василь, і ми з великою честю передали всі заслужені нагороди та подарунки:

статуетку номінантки, орден тренеру, символічні «Материнські долоні», а також подарунки від благодійних фондів «Енейда», «Україна понад усе», «Небо України» та великої спортивної родини FILA.

Цю важливу місію виконали

Федоров Валентин — президент Одеської обласної федерації К-1, виконавчий директор Всесвітньої бійцівської ліги «Absolute world fighting ligue» та Лернік Мусаелян — засновник Дитячо-юнацької спортивної премії “Фенікс” — з повагою, теплом і вірою в те, що нагорода обов’язково знайде свого героя.





Бо навіть коли не можна приїхати — визнання, підтримка й вдячність все одно доходять. 🕊️🔥



