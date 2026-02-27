 
Информация к новости
0
Сьогодні, 16:00

«Фенікс» крізь війну: визнання завжди знаходить героя

Категория: Новини / Спорт

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Ця історія — про спорт. Але ще більше — про життя.

відео

На жаль, лауреатка Дитячо-юнацької спортивної премії «Фенікс» Бурдюжа Карина (Чемпіонка Європи з пляжної боротьби U-15) не змогла бути присутньою на церемонії. Напередодні через обстріли та руйнування мосту дорога стала неможливою. Війна знову внесла свої корективи.

Але «Фенікс» — це не про відстані. Це про підтримку.

До нас зміг дістатися тренер Карини — Галюров Василь, і ми з великою честю передали всі заслужені нагороди та подарунки:

статуетку номінантки, орден тренеру, символічні «Материнські долоні», а також подарунки від благодійних фондів «Енейда», «Україна понад усе», «Небо України» та великої спортивної родини FILA.

Цю важливу місію виконали

Федоров Валентин — президент Одеської обласної федерації К-1, виконавчий директор Всесвітньої бійцівської ліги «Absolute world fighting ligue» та Лернік Мусаелян — засновник Дитячо-юнацької спортивної премії “Фенікс” — з повагою, теплом і вірою в те, що нагорода обов’язково знайде свого героя.


Бо навіть коли не можна приїхати — визнання, підтримка й вдячність все одно доходять. 🕊️🔥





Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 