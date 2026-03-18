Координационный совет по вопросам развития конкурентной среды в морских портах поддержал запуск двухлетнего экспериментального проекта по развитию Дунайских портов.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Также координационный совет консенсусно решил направить проект в Кабмин.

Двухлетний экспериментальный проект предусматривает:

создание единого Дунайского филиала государственного предприятия "Ассоциация морских портов Украины";

реинвестирование прибыли государственных предприятий в развитие портовой инфраструктуры и флота;

тарифные стимулы и направление портовых сборов на развитие региона;

стимулирование железнодорожных перевозок в/из портов Измаил и Рени на компенсационной основе.

"Речь идет о равных конкурентных условиях для бизнеса, стабильной работе 56 стивидорных компаний и росте гарантированного грузопотока до 2.5 млн тонн в год. Кроме этого, предложенные решения позволят сохранить около 2 000 рабочих мест в морехозяйственном комплексе и более 3 500 в АО "Укрзализныця"", - сказал заместитель министра развития общин и территорий Андрей Кашуба.

Также он представил наработки по созданию индустриальных парков в портах Измаил, Рени и на территории ЧАО "Украинское дунайское пароходство". Это решение привлечет новые инвестиции, увеличит грузопоток и создаст новые рабочие места.

Также были представлены решения по железнодорожной логистике к портам Большой Одессы. Сейчас "Укрзализныця" использует обходные маршруты из-за рисков безопасности, что приводит к росту времени доставки и расходов.

Минразвития предлагает усреднить тарифное расстояние, которое позволит сохранить одинаковую стоимость независимо от маршрута доставки грузов.

Напомним:

Украинские порты с начала года обработали более 15 миллионов тонн грузов, из которых 14.5 миллиона прошли через морские порты Большой Одессы.

В январе 2026 года сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила и повредила 686 объектов портовой инфраструктуры, 150 гражданских судов, повреждено почти 24 тысячи объектов железнодорожной инфраструктуры.

