Сьогодні, 10:00

Попит на круїзи залишається високим, незважаючи на спалахи захворювань на борту

Категория: Новини / Аналітика

По словам отраслевых экспертов, эти инциденты вряд ли ослабят спрос: круизные компании всё равно ожидают в этом году рекордное число пассажиров по всему миру.

Отпуск в формате круиза в 2026 году по‑прежнему остается популярным выбором: несмотря на серию громких сообщений о проблемах со здоровьем на борту, в этом году, по ожиданиям, в море отправятся миллионы путешественников.

Недавние вспышки хантавируса и норовируса на круизных лайнерах вызвали обеспокоенность среди пассажиров; среди инцидентов — смерть трех путешественников на борту судна MV Hondius после захода в Аргентину и вспышка норовируса на британском круизном лайнере, стоявшем в порту Бордо во Франции.

Однако представители отрасли и эксперты по путешествиям утверждают, что эти случаи вряд ли повлияют на спрос: круизные компании по‑прежнему прогнозируют рекордное число пассажиров по всему миру в этом году.

Роб Квортник, доцент гостиничной школы имени Нолана Корнельского университета, внимательно отслеживающий состояние круизного рынка, говорит, что любители круизов «проявляют удивительную устойчивость к подобным новостям».

В опубликованном в апреле «Отчете о состоянии круизной отрасли 2026» отраслевое объединение Cruise Lines International Association (CLIA) оценило, что в этом году на морские суда отправятся 38,3 млн человек, что на 4% больше рекордного показателя прошлого года — 37,2 млн пассажиров.

Сводные данные о продажах по отрасли в целом держатся в секрете. На вопрос о возможном влиянии событий на борту MV Hondius CLIA ответила, что не комментирует и не обсуждает уровень бронирований. Несколько крупных круизных компаний, в том числе Royal Caribbean, Norwegian и Carnival, не ответили на запрос Associated Press о спросе со стороны клиентов.

Нидерландская компания Oceanwide Expeditions, владеющая судном MV Hondius, заявила, что не ожидает никаких изменений в своей деятельности. Ближайший круиз компании отправится из Кефлавика в Исландии 29 мая.

Опытные любители круизов говорят, что вспышка не повлияет на их планы.

«У меня забронировано восемь круизов, и я точно буду бронировать еще», — говорит Дженни Филдинг, которая ведет блог и публикует видеоролики о круизных поездках под псевдонимом Cruise Mummy. — «Круиз по степени безопасности не отличается от любого другого вида отдыха, при условии что путешественники соблюдают разумные меры предосторожности и следят за официальными рекомендациями».

Скотт Эдди, инфлюенсер в сфере гостеприимства, сейчас находится в круизе, лайнер пришвартован в Монако. По его словам, попутчики не поднимают тему вспышки хантавируса. «Среднестатистический путешественник понимает, что это локальная проблема со здоровьем, а не нечто, присущее именно круизам», — говорит Эдди.

По словам генерального директора CruiseCompete.com Боба Левинштейна, онлайн‑платформа, где путешественники при планировании отпуска могут сравнивать предложения турагентов, в первой половине мая продала на 31,7% больше кают, чем за тот же период прошлого года.

«Могу однозначно сказать, что мы не наблюдаем снижения спроса», — отмечает Левинштейн. Он добавляет, что норовирус — крайне заразный вирус, вызывающий желудочно‑кишечные расстройства и быстро распространяющийся в переполненных местах, — прочно ассоциируется у многих американцев с круизами, поскольку Центры по контролю и профилактике заболеваний США требуют, чтобы суда сообщали о случаях, когда симптомы возникают у 3% и более пассажиров.

На судне с 5 000 пассажиров заболевание, затронувшее 3% людей, «остается совершенно незамеченным для подавляющего большинства отдыхающих, и опытные любители круизов это знают», — добавляет он.

Во время конференц‑звонка с инвесторами в четверг базирующаяся в Швейцарии круизная компания Viking сообщила, что спрос на ее речные круизы в первые три месяца года ненадолго снизился после начала войны с Ираном, но затем быстро восстановился.

Viking сообщила, что на 92% рейсов в 2026 году и на 38% рейсов в 2027 году уже есть бронирования. Компания не упоминала ни хантавирус, ни норовирус.

По словам Эндрю Коггинса, аналитика круизной отрасли и профессора бизнес‑школы Любина Университета Пейс в Нью‑Йорке, даже если путешественников, которые вот‑вот отправятся в круиз, тревожат последние новости, им вряд ли удастся вернуть деньги.

«Если какое‑то влияние на спрос и будет, то в долгосрочной перспективе», — считает он. — «Если вы собираетесь в круиз в ближайшие месяцы, вы уже прошли точку, когда можно было получить деньги обратно».

Коггинс считает, что история с хантавирусом привлекла столько внимания, потому что напомнила людям о лайнере Diamond Princess, который две недели в начале 2020 года простоял на карантине у берегов Японии после выявления на борту коронавируса, впоследствии спровоцировавшего глобальную пандемию.

Пандемия COVID‑19 нанесла мощный удар по круизной индустрии, приведя к закрытию многих небольших операторов. По словам Коггинса, рост пассажиропотока на круизах наметился только в 2022 году.

По данным CLIA, число круизных пассажиров из Китая и Японии все еще ниже, чем до COVID. Но Коггинс отмечает, что в других регионах спрос стремительно растет.

«Новые суда заказаны вплоть до 2037 года», — говорит он. — «Круизные компании настроены чрезвычайно оптимистично: они видят растущий спрос и хотят предлагать новые услуги, новые порты захода и новые направления».

Одна из причин роста популярности круизов — их широкая привлекательность для разных поколений и людей с разным уровнем дохода. В недавнем опросе в США Bank of America выяснил, что чаще всего о планах отправиться в круиз в ближайшие 12 месяцев говорили представители поколения Z и миллениалы.

Исследование также показало, что расходы на круизы выросли у домохозяйств с низким доходом, даже несмотря на то что эти семьи стали меньше тратить на перелеты и проживание. В последние годы круизные компании активно привлекают таких клиентов более короткими и доступными по цене маршрутами.

По словам Квортника, круизы также позволяют путешественникам получить больше за те же отпускные деньги. «В среднем сегодня дороже просто остановиться в отеле в Майами, чем отправиться в круиз из Майами, — отмечает он. — А в стоимость круиза уже входят размещение, несколько пунктов назначения, питание, развлечения и транспорт».

 

