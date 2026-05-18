Отпуск в формате круиза в 2026 году по‑прежнему остается популярным выбором: несмотря на серию громких сообщений о проблемах со здоровьем на борту, в этом году, по ожиданиям, в море отправятся миллионы путешественников.

Недавние вспышки хантавируса и норовируса на круизных лайнерах вызвали обеспокоенность среди пассажиров; среди инцидентов — смерть трех путешественников на борту судна MV Hondius после захода в Аргентину и вспышка норовируса на британском круизном лайнере, стоявшем в порту Бордо во Франции.

Однако представители отрасли и эксперты по путешествиям утверждают, что эти случаи вряд ли повлияют на спрос: круизные компании по‑прежнему прогнозируют рекордное число пассажиров по всему миру в этом году.

Роб Квортник, доцент гостиничной школы имени Нолана Корнельского университета, внимательно отслеживающий состояние круизного рынка, говорит, что любители круизов «проявляют удивительную устойчивость к подобным новостям».

В опубликованном в апреле «Отчете о состоянии круизной отрасли 2026» отраслевое объединение Cruise Lines International Association (CLIA) оценило, что в этом году на морские суда отправятся 38,3 млн человек, что на 4% больше рекордного показателя прошлого года — 37,2 млн пассажиров.

Сводные данные о продажах по отрасли в целом держатся в секрете. На вопрос о возможном влиянии событий на борту MV Hondius CLIA ответила, что не комментирует и не обсуждает уровень бронирований. Несколько крупных круизных компаний, в том числе Royal Caribbean, Norwegian и Carnival, не ответили на запрос Associated Press о спросе со стороны клиентов.

Нидерландская компания Oceanwide Expeditions, владеющая судном MV Hondius, заявила, что не ожидает никаких изменений в своей деятельности. Ближайший круиз компании отправится из Кефлавика в Исландии 29 мая.

Опытные любители круизов говорят, что вспышка не повлияет на их планы.

«У меня забронировано восемь круизов, и я точно буду бронировать еще», — говорит Дженни Филдинг, которая ведет блог и публикует видеоролики о круизных поездках под псевдонимом Cruise Mummy. — «Круиз по степени безопасности не отличается от любого другого вида отдыха, при условии что путешественники соблюдают разумные меры предосторожности и следят за официальными рекомендациями».

Скотт Эдди, инфлюенсер в сфере гостеприимства, сейчас находится в круизе, лайнер пришвартован в Монако. По его словам, попутчики не поднимают тему вспышки хантавируса. «Среднестатистический путешественник понимает, что это локальная проблема со здоровьем, а не нечто, присущее именно круизам», — говорит Эдди.

По словам генерального директора CruiseCompete.com Боба Левинштейна, онлайн‑платформа, где путешественники при планировании отпуска могут сравнивать предложения турагентов, в первой половине мая продала на 31,7% больше кают, чем за тот же период прошлого года.

«Могу однозначно сказать, что мы не наблюдаем снижения спроса», — отмечает Левинштейн. Он добавляет, что норовирус — крайне заразный вирус, вызывающий желудочно‑кишечные расстройства и быстро распространяющийся в переполненных местах, — прочно ассоциируется у многих американцев с круизами, поскольку Центры по контролю и профилактике заболеваний США требуют, чтобы суда сообщали о случаях, когда симптомы возникают у 3% и более пассажиров.

На судне с 5 000 пассажиров заболевание, затронувшее 3% людей, «остается совершенно незамеченным для подавляющего большинства отдыхающих, и опытные любители круизов это знают», — добавляет он.