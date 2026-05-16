Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает финансирование защиты портовой инфраструктуры за счет портовых сборов, но просит определить конкретный сбор, за счет которого будет происходить финансирование.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

ЕБА заявляет, что поддерживает подход, при котором финансирование мероприятий по защите портовой инфраструктуры в условиях военного положения будет осуществляться за счет портовых сборов.

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в Закон Украины "О морских портах Украины" по усилению защиты портовой инфраструктуры в условиях военного положения" от 9 марта 2026 года.

В то же время бизнес отмечает, что для эффективной реализации таких решений нужны четкие и прозрачные механизмы взаимодействия между государством, военными и бизнесом.

"Для компаний, которые обеспечивают логистику, внешнюю торговлю и непрерывность цепей поставок, вопрос физической защиты морских портов является критически важным", - говорится в сообщении.

Поэтому компании-члены комитета по логистике ассоциации считают логичным и обоснованным, чтобы часть ресурса, который генерируется функционированием портовой системы, использовалась именно на ее защиту.

Вместе с тем бизнес-сообщество отмечает, что предложенные законопроектом инструменты требуют понятного механизма реализации.

В частности, речь идет о четком распределении ролей между Администрацией морских портов Украины, Вооруженными Силами Украины и бизнесом, который работает на территории портов или пользуется их инфраструктурой.

Бизнес предлагает учесть подход, уже протестированный в рамках правительственного экспериментального проекта по привлечению предприятий к усилению противовоздушной обороны.

Его ключевым преимуществом является наличие формализованной модели координации между государственными органами, военным командованием и компаниями.

К тому же при доработке законопроекта бизнес просит предусмотреть определение конкретного портового сбора, за счет которого будут финансироваться мероприятия по защите.

Следует четко определить роли и полномочия АМПУ, военного командования, ведомственной военизированной охраны и субъектов хозяйствования и формализованный порядок принятия совместных решений по организации защиты портовой инфраструктуры.

Бизнес хотя увидеть прозрачный порядок использования средств от портовых сборов и баланс между мерами безопасности и непрерывной работой портов. А также - "механизмы недопущения принудительного навязывания бизнесу услуг ведомственной военизированной охраны".

Эксперты Ассоциации готовы участвовать в доработке этого документа в рамках работы Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры и ранее уже предоставляли свои предложения к нему, говорится в сообщении.

Источник