США можуть розмістити ядерну зброю у нових країнах НАТО у Східній Європі – FT

США обговорюють розширення програми ядерного стримування НАТО та розміщення ядерної зброї в додаткових країнах Європи. Серед кандидатів – Польща та країни Балтії, які прагнуть посилити захист на тлі війни Росії проти України та скорочення американських військ в Європі. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з переговорами.

Деталі

Американські посадовці сигналізували союзникам про готовність обговорювати розширення чинної системи ядерного стримування за межі шести країн, які наразі беруть участь у програмі спільного використання ядерної зброї НАТО, кажуть співрозмовники видання.

Йдеться про можливість розміщення на території додаткових держав літаків подвійного призначення (Dual-Capable Aircraft, DCA), здатних нести як звичайне, так і ядерне озброєння.

За даними джерел FT, така дискусія має продемонструвати, що США залишаються відданими гарантіям ядерної безпеки союзників навіть за умови, що європейські члени НАТО братимуть на себе більшу частину витрат на звичайну оборону.

Найбільший інтерес до участі в програмі проявляють країни східного флангу НАТО. Польща вже неодноразово публічно заявляла про готовність прийняти американську ядерну зброю. Варшава також приєдналася до французької ініціативи з вивчення можливості тимчасового розміщення елементів французьких сил ядерного стримування в союзних країнах Європи.

Водночас співрозмовники FT наголошують, що рішення про розширення програми поки не є близьким. Переговори залишаються конфіденційними, а їхній результат не визначений.

Контекст

Зараз до програми ядерного обміну НАТО входять Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Туреччина та Велика Британія. Американські ядерні боєприпаси зберігаються під контролем США, які зберігають виключне право на їх застосування. Водночас військові підрозділи союзників проходять підготовку для участі в операціях із використанням цих систем у разі відповідного рішення Вашингтона.

Активізація дискусій відбувається на тлі занепокоєння європейських союзників намірами адміністрації Дональда Трампа скоротити американську військову присутність у Європі та переорієнтувати частину ресурсів на Азійсько-Тихоокеанський регіон. У НАТО вважають, що ядерна парасолька США залишається ключовим елементом безпеки континенту.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни НАТО суттєво збільшили оборонні бюджети та інвестиції у військові спроможності. На саміті альянсу в Гаазі союзники погодилися рухатися до витрат на оборону на рівні 5% ВВП. Водночас ядерний потенціал США залишається основою системи стримування НАТО, тоді як Росія володіє найбільшим у світі арсеналом ядерних боєголовок – близько 5500 одиниць за оцінками міжнародних дослідницьких центрів.

У травні премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент Франції Емманюель Макрон підписали угоду про співпрацю у сфері оборони, в межах якої Осло приєднається до французької програми ядерного стримування. Норвезький премʼєр заявив, що рішення ухвалили на тлі масштабного переозброєння Росії та повномасштабної війни РФ проти України.





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