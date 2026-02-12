ЄС готує план часткового членства України у 2027 році – Politico

Європейський Союз розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство в ЄС уже в 2027 році, попри опір окремих країн-членів. Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських і українських чиновників та дипломатів.

Деталі

За даними видання, у Брюсселі обговорюють модель «зворотного розширення», яка передбачає надання Україні місця за столом ЄС ще до завершення всіх реформ, необхідних для повноправного членства. Очікується, що цей пункт можуть включити до майбутньої мирної угоди між Україною та Росією.

Європейські посадовці вважають, що такий крок дозволить закріпити європейський курс України, зменшити ризик політичної блокади з боку окремих держав і дати Києву час на завершення реформ у сфері демократії, судової та політичної системи.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що фіксація дати вступу до ЄС є питанням безпеки та має бути частиною міжнародних домовленостей. Водночас у ЄС наголошують, що жодних «скорочених шляхів» до повного членства не буде, а всі реформи залишаються обов’язковими.

Ідея часткового членства має як прихильників, так і противників усередині Євросоюзу. Зокрема, Угорщина виступає проти вступу України, а Німеччина скептично ставиться до створення кількох рівнів членства. Водночас Франція, Італія та Польща розглядаються як потенційні драйвери цього підходу.

Контекст

У січня стало відомо, що європейські лідери обговорюють ідею membership-lite – дворівневої процедури вступу нових членів до Євросоюзу, яким могла би скористатися й Україна.

Ініціатива стала відповіддю на поєднання політичних і безпекових викликів. З одного боку, війна Росії проти України зробила розширення ЄС інструментом геополітики та безпеки, а не технічним процесом реформ. З іншого – Євросоюз дедалі важче приймає рішення через традиційний для себе принцип одностайності та права вето кожного з членів, писало Politico.

Для України членство в ЄС розглядається як ключовий елемент післявоєнного відновлення та символ остаточного цивілізаційного вибору на користь Заходу. У 20-пунктовому мирному плані, що обговорюється за участі США, передбачена орієнтовна дата вступу України до ЄС у 2027 році, зазначало FT. Проте в Брюсселі визнають, що повне виконання критеріїв може зайняти ще близько десятиліття. А сама ідея обмеженого членства викликала неоднозначну реакцію і серед країн-членів, і серед інших кандидатів на вступ до ЄС, і президента України Володимира Зеленського.

