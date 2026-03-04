В умовах воєнного часу — з вірою в майбутнє: в Одесі відбулася ХХ звітно-виборна конференція НСЖУ

3 березня в офісі Одеська регіональна організація Національної спілки журналістів України відбулася ХХ звітно-виборна конференція. Захід проходив із суворим дотриманням усіх вимог безпеки для життя та здоров’я делегатів. У будівлі, де проводилася конференція, облаштовано бомбосховище, а також було забезпечено чергування бригади екстреної медичної допомоги.

Делегатів обрано відповідно до квоти, встановленої Правлінням Національна спілка журналістів України у місті Київ. Згідно з доповіддю Мандатної комісії, конференція була правомочною, що підтверджено одноголосним голосуванням.

У роботі конференції взяв участь представник Одеської обласної державної (військової) адміністрації, який вручив почесні грамоти військовим журналістам за їхню професійну діяльність та вагомий внесок в інформаційний захист держави. Серед учасників заходу — військові журналісти різних видів і родів військ Збройні Сили України, представник Правління НСЖУ з Києва, а також почесні гості: представники Асоціація портів України «Укрпорт», Українсько-Арабська ділова рада, заступник директора Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України та інші.

Делегатам були зачитані вітання та щирі побажання плідної роботи, зокрема й від мера одного з польських міст, що стало свідченням міжнародної підтримки та партнерства.

Із звітною доповіддю за підсумками роботи за звітний період виступив голова організації Юрій Работін. Особливу увагу у своєму виступі він приділив діяльності Правління в умовах воєнного стану, підтримці журналістів, які працюють у складних та небезпечних умовах, а також окреслив перспективні напрями подальшої роботи. Важливим блоком стало питання вдосконалення нормативно-регламентуючих документів організації.

У ході обговорення делегати висловили конструктивні пропозиції щодо діяльності нового складу Правління та надали оцінку роботі голови й Правління загалом. За підсумками звітного періоду конференція ухвалила постанову про визнання діяльності Правління задовільною. Окремо було прийнято постанову на далеку перспективу розвитку організації.

Одноголосним рішенням делегатів головою організації знову обрано Юрія Работіна. Також обрано 17 членів Правління. До його складу увійшли п’ять Заслужених журналістів України, четверо науковців (серед яких два доктори наук і два кандидати наук), професор, доцент, завідувач кафедри, заступник директора інституту Національної академії наук України, а також інші досвідчені й авторитетні журналісти.

На конференції прозвітувала Ревізійна комісія. Делегати також обрали своїх представників до Правління НСЖУ в Києві та внесли зміни до Статуту організації відповідно до чинного законодавства України.

Підсумовуючи роботу конференції, учасники наголосили на необхідності єдності журналістської спільноти, посилення професійних стандартів та подальшої активної роботи в умовах воєнного часу.

Керівник Секретаріату Одеської регіональної організації НСЖУ

Валерій Осипов