Федоров заявив про початок аудиту втрат на полі бою

Министр обороны Михаил Фёдоров по результатам совещаний с военными сообщил о начале аудита потерь на поле боя, а также о запуске базового минимума обеспечения бригад дронами.

Прямая речь Фёдорова: "Аудит потерь. Начинаем анализ каждой потери на поле боя. Аудит поможет выявить ключевые проблемы и принимать управленческие решения для их системного решения. Человеческий капитал — высшая ценность. Мы будем бороться за жизнь каждого воина".

Детали: По его словам, также Минобороны внедряет базовый минимум обеспечения бригад дронами, что предусматривает гарантированное ежемесячное обеспечение FPV, разведывательными, бомбардировщиками и другими БПЛА — дополнительно к государственным поставкам, ебалов и другим закупкам.

"Это даст возможность бригадам планировать оборону и быть уверенными в ресурсе. Также работаем над централизованным обеспечением армии старлинками и пикапами", - отметил министр.

Также в ближайшее время будет осуществлён переход от ручного формирования потребностей к автоматической модели.

"На основе качественных данных с фронта будем формировать реальную потребность без "зоопарка" неэффективных решений. Наша цель — чтобы военные получали лучшие решения, а не дорабатывали их собственными руками в окопах", - рассказал Фёдоров.


