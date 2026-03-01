Бывший премьер-министр Британии Риши Сунак будет консультировать президента Владимира Зеленского по экономическому обновлению Украины. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на документы, опубликованные независимым советником по вопросам министерских стандартов.

По информации издания, он занял неоплачиваемую должность в Международном консультативном совете президента по экономическому возрождению Украины.

“Я рад присоединиться к международной группе, которая консультирует президента Зеленского по вопросам экономической реконструкции. Я уверен, что Украина — с ее человеческим капиталом, природными ресурсами и культурой инноваций — может стать одной из самых динамичных экономик Европы. Мы можем помочь построить сильную и безопасную Украину, которая станет краеугольным камнем более безопасной и процветающей Европы”, — выразил свое мнение Сунак.

Он также отетил, что “Западу нужна сильная Украина, а сильной Украине нужна сильная экономика”.

При этом в совет также вошли президент Всемирного банка Аджай Банга и президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Вчера было первое заседание, в котором также приняли участие представители Siemens, BlackRock, Citigroup и ArcelorMittal.





