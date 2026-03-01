На побережье Чёрного моря сложилась тревожная ситуация: бетонные тетраподы, установленные для защиты берега, буквально уходят под песок. Об этом сообщили в Национальный природный парк «Тузловские лиманы», опубликовав фотодоказательства стремительных изменений береговой линии.

По информации парка, массивные бетонные конструкции уже более чем на две трети погружены в песок. Специалисты предупреждают: ещё один-два сильных шторма — и тетраподы могут полностью исчезнуть под наносами.

Тетраподы выполняют важную функцию — они уменьшают силу волн и защищают берег от размыва. Однако природные процессы, усиленные штормовой активностью, приводят к обратному эффекту: море постепенно «поглощает» защитные сооружения, меняя рельеф прибрежной зоны.

В парке подчёркивают, что вместе с тетраподами серьёзно пострадает и рекреационная территория. В перспективе этот участок побережья станет значительно менее доступным и безопасным для отдыхающих. Если защитные конструкции полностью уйдут под песок, берег может начать разрушаться быстрее, что повлияет как на экосистему, так и на возможности использования пляжа людьми.

Экологи призывают обратить внимание на проблему и учитывать динамику природных процессов при планировании любых инженерных решений на побережье.