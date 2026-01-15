На территории Национальный природный парк «Тузловские лиманы» зафиксирована стая черногрудова побережника — перелётной прибрежной птицы, основное место гнездования которой находится на побережье Северного Ледовитого океана.

Как сообщил доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев, в настоящее время в пределах парка зимует несколько сотен особей этого вида. Птицы выбирают лиманы с открытой водой, где сохраняется кормовая база и отсутствует ледяной покров.

Черногрудый побережник (Calidris alpina) относится к семейству бекасовых и отличается высокой миграционной активностью. Осенью через территорию парка пролетают тысячи таких птиц по пути к местам зимовки в Африке, однако основная часть популяции уже находится на теплом континенте.

Ареал гнездования вида охватывает всё побережье Северного Ледовитого океана. Птицы из Северной Европы и Азии совершают дальние перелёты, зимуют в Африке и Юго-Восточной Азии. В Украине черногрудый побережник встречается по всей территории во время сезонных миграций, а в зимний период — преимущественно в дельте Дуная и на Сиваше.

