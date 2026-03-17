Известный американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн не появился на 98-й церемонии вручения "Оскара", где ему должны были вручить награду. Звезда выбрала вместо этого поездку в Украину.

Шон Пенн получил "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана" в ленте "Одна битва за другой". Однако он вообще не присутствовал ни на сцене, ни в зале во время торжественной церемонии в Лос-Анджелесе, пишет издание The New York Times.

Актер вместо этого отправился в Европу, где, по состоянию на конец прошлой недели, планировал приехать в Украину. Об этом медиа рассказали два человека, знакомых с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности.

В то же время источники не стали уточнять, с какой конкретно целью Шон Пенн намеревался приехать в Украину или куда именно он планировал отправиться. Представитель актера отказался от комментариев по этому вопросу.

Во время самой церемонии Киран Калкин, который вручил "Оскар" в этой номинации, сказал: "Шон Пенн не смог быть здесь в этот вечер, или не хотел, поэтому я приму награду от его имени".

Шон Пенн поддерживает Украину с первых дней

Голливудский актер еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину приезжал в Киев. В ноябре 2021 года он прилетел в украинскую столицу, чтобы снять фильм о Майдане, а через несколько дней встретился с украинскими военными в Донецкой области.

В марте 2022 года Шон Пенн требовал выступления украинского лидера Владимира Зеленского на прошлогодней церемонии вручения "Оскара". Актер призвал бойкотировать мероприятие, если Американская киноакадемия не опомнится и не поддержит Украину.

В июне 2022 года звезда вернулась в Киев для съемок документального фильма о войне с Россией. Он посетил Бучу и Ирпень, которые были под оккупацией РФ, и пообщался с мирными жителями, которые стали свидетелями преступлений россиян.

11 ноября 2022 года Шон Пенн вручил свой "Оскар" Владимиру Зеленскому как символ веры в победу Украины. Издание Variety писало, что актер также хотел переплавить собственный "Оскар" на пули для ВСУ.





