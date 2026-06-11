Верховная Рада 269 голосами проголосовала за законопроект №6506-1, который усиливает социальные гарантии спасателей и полицейских.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Законопроект предусматривает минимальный должностной оклад в размере 10 прожиточных минимумов (около 33 280 грн).

Также предусматривается обновление системы надбавок за выслугу лет и структуры выплат.

Ранее действующая редакция Закона "О Национальной полиции" не содержала никаких гарантий денежного обеспечения полицейских – только то, что оно определяется в зависимости от должности, специального звания, срока службы в полиции, интенсивности и условий службы, квалификации, наличия ученой степени или ученого звания.

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