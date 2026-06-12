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Сьогодні, 16:00

Швейцарська компанія MSC придбала частку у контейнерному терміналі Ставніцера у порту "Південний"

Категория: Новини / Економіка та фінанси

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На рынке логистики недавно была заключена сделка по приобретению компанией Mediterranean Shipping Company (MSC), крупнейшей контейнерной линией мира, 51% акций контейнерного терминала TIS.

Об этом сообщают собеседники ЕП на рынке логистики.

Партнерство с MSC — первый случай, когда глобальная контейнерная линия напрямую вложилась в капитал украинского контейнерного терминала.

Сумму сделки оценить сложно, однако эксперты считают, что за последние 10 лет в транспортной отрасли Украины сделок такого масштаба не было. Эксперты, хорошо знакомые с рынком, сравнивают сделку с приобретением французской группой NJJ Holding компаний Lifecell и Datagroup-Volia.

Mediterranean Shipping Company (MSC) — швейцарская семейная компания, основанная в 1970 году. Помимо контейнерных перевозок, MSC развивает портовую инфраструктуру, сеть внутренней логистики и инвестирует в железнодорожные и авиаперевозки. Компания управляет флотом из более чем тысячи судов общей вместимостью свыше 7 млн TEU и заходит в 500 портов в 155 странах мира.

TIS — крупнейший порт Украины по объемам грузооборота. Основанная в 1994 году Алексеем Ставницером семейная компания управляет шестью специализированными морскими терминалами, а также располагает разветвленной железнодорожной инфраструктурой и собственным буксирным флотом. TIS работает в акватории порта Южный в Одесской области.


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