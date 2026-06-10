Полтавський меценат хоче викупити пам'ятник Булгакову та зберігати його в приватному музеї

Полтавський художній музей Віктора Бажана планує викупити демонтований у Києві пам'ятник російському письменнику Михайлу Булгакову, щоб зберегти його як "мистецький об'єкт".

Про це Суспільному повідомив засновник музею Віктор Бажан.

Йдеться про скульптуру, яку 4 червня 2026 року демонтували в Києві в межах дерусифікаційних процесів. За словами Бажана, ініціатива викупу пов'язана з бажанням зберегти роботу для майбутніх поколінь і водночас зняти відповідальність за її подальшу долю з доньки скульптора, якій нині належить монумент.

Віктор Бажан наголосив, що не планує експонувати пам'ятник чи використовувати його для популяризації постаті Булгакова. За його словами, це суперечить чинному законодавству. Скульптуру мають просто зберігати у дворику музею як на приватній території, без включення до експозиції.

Військовий лікар та меценат Віктор Бажан перед заявою Суспільному повідомив на своїй сторінці у Facebook, що створив спільний збір для викупу пам'ятника:

"Як людина, яка щодня бачить цінність людського життя та культури, я не можу залишатися осторонь, коли нищиться або зникає наша мистецька спадщина. Зараз ми маємо унікальний шанс врятувати значущий витвір мистецтва — пам'ятник, який нещодавно демонтували у Києві. Замість того, щоб він припадав пилом або був назавжди втрачений, ми можемо подарувати йому нове життя як музейному експонату".

Наразі музей веде переговори з родиною скульптора щодо вартості пам'ятника. Після досягнення домовленості монумент планують перевезти до Полтави і розмістити в музейному просторі.

У відповідь на це представник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) в Полтавській області Олег Пустовгар написав, що ініціативу Бажана можна вважати "антиукраїнською провокацією":

"Ініціатива Бажана суперчить духу і букві Закону України "Про засади державної політики національної пам'яті Українського народу". Так і само і галас у соцмережах про неї".

Він додав, що дії Бажана можна розцінювати як "історичну антиукраїнську пропаганду".

Як повідомляли в Київській міській державній адміністрації, пам'ятник передали на зберігання спадкоємиці автора скульптури Миколи Рапая - Катерині Рапай. Раніше вона сама звернулася до міжвідомчої робочої групи, що розглядала питання усунення пам'ятника Булгакову. Жінка попросила передати їй роботу батька для особистого зберігання.

Раніше Київрада підтримала усунення з публічного простору пам'ятника Михайлові Булгакову на Андріївському узвозі.

Експерти Українського інституту національної пам'яті (УІНП) визнали російського письменника Михайла Булгакова українофобом та імперцем за світоглядом. Тому топоніми та пам'ятники, присвячені йому, можуть бути визнані символікою російської імперської політики, а їхнє перебування в публічному просторі – пропагандою країни-агресорки. У своєму фаховому висновку експерти зазначили, що всі пам'ятки підлягають знесенню, а топоніми — перейменуванню.

Згодом у Києві почали розгляд петиції щодо усунення згадок про письменника з міського простору.

Суспільна реакція на це рішення вийшла далеко за межі формальної процедури демонтажу пам'ятника. Адже питання стосувалося не так самого Булгакова (хоча все ж і його особи також), як принципів роботи з культурною спадщиною загалом.

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