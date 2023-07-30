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Сьогодні, 18:00

Музей Голодомору протестує щодо тиражування даних про 10,5 мільйонів жертв Голодомору

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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У Києві з'явилися плакати з надписами про 10,5 млн жертв Голодомору за 1932-33 роки. Плакати виконано у корпоративних кольорах Музею Голодомору.

Цифра 10,5 млн, представлена у 2021 році тодішнім керівництвом Музею Голодомору на чолі із Олесею Стасюк, спричинила скандал в інформаційному просторі, обурення наукової спільноти та громадськості, а Музей Голодомору зазнав звинувачень у фальсифікаціях.

Після появи плакатів Музей Голодомору виступив із заявою з протестом проти тиражування даних про 10,5 мільйонів жертв, оскільки ці результати не були доведеними.

Невдовзі ці плакати з фальсифікованою чисельність жертв Голодомору почали прибирати з публічного простору.


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