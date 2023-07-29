Президент пояснив, чому ветував закон про виділення коштів на добудову музею Голодомору

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому відхилив закон про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва музею Голодомору.
Його обґрунтування додали до картки законопроєкту, йдеться на сайті Верховної Ради.
Попри необхідність завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду, це не є першочерговою справою. Тому президент ветував законопроєкт 28 липня.
Зеленський зазначив, що наразі пріоритетним завданням є захист суверенітету та територіальної цілісності України.
Президент додав, що резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків. Зокрема до витрат, які не були передбачені під час формування бюджету.
Нагадаємо, нещодавно у соцмережах розгорівся скандал з виконувачкою обов’язків директора Музею Голодомору Лесею Гасиджак.
У соцмережах її почали принижувати за "невідповідний вигляд" для такої установи та зацькували через зовнішній вигляд. Гасиджак заявила, що подає до суду через це.
Леся Гасиджак очолює музей Голодомору з липня 2022 року. В інтерв'ю для "УП.Культура" вона наголошувала про потребу добудови музею цьогоріч.
Музей будують вже кілька років. У 2017-му повертались до будівництва, але через пандемію та повномасштабне вторгнення його довелось призупинити.