Жанна Кадирова представить Україну на 61-й Венеційській бієнале сучасного мистецтва

Комісія Міністерства культури обрала кураторську групу і мистецький проєкт, який представить Україну на 61-й Венеційській бієнале сучасного мистецтва у 2026 році.

Про це повідомила Галина Григоренко, заступниця Міністра культури та інформаційної політики України.

Рішенням Конкурсної комісії обрали кураторок Національного павільйону Ксенію Малих та Леоніда Марущака з проєктом художниці Жанни Кадирової "Гарантії безпеки".

За словами Григоренко, підготовка до бієнале уже розпочалася.

Як пізніше повідомив керівник іванофранківського Promprylad Юрій Філюк, проєкт на Венеційській Бієнале представить Promprylad Art Center, яким керує Ксенія Малих, у партнерстві з ГО "Музей відкрито на ремонт".

У центрі проєкту скульптура Жанни Кадирової "Олень" із серії "Оригамі", що була встановлена в парку "Ювілейний" у Покровську на Донеччині у 2019 році. Скульптуру тоді розмістили на постаменті, з якого демонтували радянський реактивний літак, що символізував військову потужність Радянського Союзу. У 2024 році, під час евакуації жителів Покровська, ініціативна група вивезла скульптуру оленя із зони бойових дій.

Скульптура "Орігамі" в Покровську

Жанна Кадирова

Жанна Кадрова – лавреатка цьогорічної Премії Шевченка у візуальному мистецтві. Також вона стала першою лавреаткою нової премії Her Art Award всесвітньої мистецької виставки Art Paris.

Художниця вже представляла Україну на Венеційській бієнале у групових проєктах. Зокрема у 2013 році напередодні Революції гідності вона зробила для українського павільйону скульптуру "Пам'ятник пам'ятнику". А в 2015 році брала участь в проєкті "Надія".

Кадирова є учасницею мистецького гурту Р.Е.П. (Революційний Експериментальний Простір), яка виникла під час Помаранчевої революції у Києві. Виступала у музичному проєкті Penoplast. Працювала кураторкою виставок у київському мистецькому просторі LabGarage.

Її роботи відзначені нагородами, серед яких – премії Казимира Малевича (2012) та PinchuckArtCentre (2013).

"У роботах Жанни Кадирової є щось споріднене з алхімією. Однією з ідей алхімічної філософії була трансмутація "неблагородних" металів у "благородні" (як-от трансформація свинцю на золото). Так само художниця перетворює нарочито утилітарні матеріали на артоб'єкти. Побутовий символізм кахлів чи бетону дозволяє їм бути не просто пасивними носіями образу, а його активними концептуальними елементами", - розповідає про художній метод Кадирової арт-критикиня Олександра Осадча.

Першою з робіт Кадирової, де були використані кольорові кахлі, стала скульптура "Сантехнік Толя" (2004–2005), що обігрує химерну подібність матеріалу та персонажу: понура фігура чоловіка складена з того, з чим він працює щодня. Через ототожнення людини з її роботою авторка порушує питання проблем трудових відносин, що в сучасному суспільстві часто витісняють будь-які інші аспекти нашої індивідуальності.

Венеційська бієнале – провідний мистецький форум у світі. Його проводять кожні два роки у Венеції. У 2026 році вона відбуватиметься з 9 травня по 22 листопада. Її темою буде "У мінорних тонах".

Кураторкою 61-ї Венеційської бієнале обрали Койо Куо, однак, у травні 2025-го вона померла.

Україна бере участь у Венеційській бієнале з 2001 року.

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