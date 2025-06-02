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Сьогодні, 18:00

«Це не пішак, яким можна пожертвувати». США не покинуть Україну в боротьбі з РФ – колишній Держсекретар Майк Помпео

Категория: Новини / Політика

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Сполучені Штати Америки не дозволять собі покинути підтримку УкраїниПро це заявив 70-й Державний секретар США Майк Помпео під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі.

 За його словами, Штати просто не можуть собі дозволити в якийсь момент залишити Україну без підтримку, оскільки це буде переслідувати їх всю подальшу історію.

 «США не може вийти повернутись і піти, вирішуйте тут все самостійно. Це буде переслідувати нас всю подальшу історію. І якщо проводити паралель із шаховою грою (яка є символом Black Sea Security Forum, – прим. ред.) то ми точно не розцінюємо Україну як пішака, яким можна пожертвувати. Так не буде», – заявив Майк Помпео.

 Зазначимо, Black Sea Security Forum – щорічний міжнародний безпековий форум, ініціатором та головою якого є народний депутат України Олексій Гончаренко. Цьогоріч Чорноморський безпековий форум об’єднав понад 700 гостей з усього світу, зокрема політиків, дипломатів, послів та аналітиків. Як і у 2024 році, Форум присвячений вирішенню найбільш актуальних безпекових, економічних і політичних викликів у Чорноморському регіоні.




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