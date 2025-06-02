Колишній держсекретар Майк Помпео: без тиску на Росію путін і далі буде висувати неприйнятні умови

Без тиску на Росію — жодних реальних переговорів не буде. Путін не прагне миру, він прагне диктувати умови. І якщо Захід не продовжить послідовний тиск, кремль і далі нав’язуватиме сценарії, які неприйнятні для України, США та Європи.

Про це сказав колишній Держсекретар США Майк Помпео на міжнародному безпековому Black Sea Security Forum в Одесі.

За його словами, не можна сподіватися, що агресор добровільно погодиться на справедливий мир. Навпаки — відсутність рішучої позиції Заходу лише стимулює кремль до нових вимог і шантажу.

«Путін не сяде за стіл переговорів добровільно. І навіть якщо сяде — то лише для того, щоб висувати умови, які неприйнятні для України, для Європи і для США. Він не хоче миру, він хоче перемоги. Якщо ми хочемо зупинити цю війну — маємо діяти жорстко, з позиції сили. Лише тоді можливі реальні перемовини», — наголосив Майк Помпео.

Він підкреслив, що дипломатія має шанс лише тоді, коли агресор бачить силу. Саме тому ключовим фактором залишається продовження військової допомоги Україні та жорсткий санкційний тиск на росію — лише це змусить кремль змінити свою поведінку.

Зазначимо, Black Sea Security Forum – щорічний міжнародний безпековий форум, ініціатором та головою якого є народний депутат України Олексій Гончаренко. Цьогоріч Чорноморський безпековий форум об’єднав понад 700 гостей з усього світу, зокрема політиків, дипломатів, послів та аналітиків. Як і у 2024 році, Форум присвячений вирішенню найбільш актуальних безпекових, економічних і політичних викликів у Чорноморському регіоні.