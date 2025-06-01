«Україна – лише одна з цілей Путіна, на цьому він не зупиниться», – колишній Держсекретар Майк Помпео

Навіть після завершення російсько-української війни Путін знайде нову ціль для своєї агресії. Про це заявив 70-й Державний секретар США Майк Помпео під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі.

За його словами, цивілізованому світу не варто розраховувати, що після миру в Україні агресія Росії зупиниться. Навпаки, найімовірніше, Путін знайде нову ціль.

«Якщо Путін складе зброю, необхідно розуміти, що це може легко повторитися. І це може бути не Україна, а будь-який інший регіон, де присутній російський військовий контингент. Росіяни просто не хочуть щоб західний світ існував», – заявив Майк Помпео.

Зазначимо, Black Sea Security Forum – щорічний міжнародний безпековий форум, ініціатором та головою якого є народний депутат України Олексій Гончаренко. Цьогоріч Чорноморський безпековий форум об’єднав понад 700 гостей з усього світу, зокрема політиків, дипломатів, послів та аналітиків. Як і у 2024 році, Форум присвячений вирішенню найбільш актуальних безпекових, економічних і політичних викликів у Чорноморському регіоні.