«Або ви, або Путін». Нардеп Гончаренко офіційно запросив Трампа до Одеси

«Тут, в Одеському оперному театрі, де проходить наш форум, є окрема ложа для російських імператорів. Вона була створена, аби вони могли насолоджуватись оперою. І є одна людина, яка дуже хоче там сидіти – це імператор Путін. Але він цього не зможе зробити. Натомість я запрошую на це місце президента США Дональна Трампа. Тоді, коли буде досягнуто миру, коли Росії тут не буде, а Чорне море стане безпечним», – заявив Гончаренко.