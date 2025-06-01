«Або ви, або Путін». Нардеп Гончаренко офіційно запросив Трампа до Одеси

Народний депутат України та голова Black Sea Security Forum Олексій Гончаренко публічно запросив президента США до Одеси. Запрошення Трампу передасть 70-й Держсекретар США Майк Помпео.
Про це заявив ініцітор та голова найбільшого міжнародного безпекового форуму Чорноморського регіону Олексій Гончаренко.
«Тут, в Одеському оперному театрі, де проходить наш форум, є окрема ложа для російських імператорів. Вона була створена, аби вони могли насолоджуватись оперою. І є одна людина, яка дуже хоче там сидіти – це імператор Путін. Але він цього не зможе зробити. Натомість я запрошую на це місце президента США Дональна Трампа. Тоді, коли буде досягнуто миру, коли Росії тут не буде, а Чорне море стане безпечним», – заявив Гончаренко.
Зазначимо, Black Sea Security Forum – щорічний міжнародний безпековий форум, ініціатором та головою якого є народний депутат України Олексій Гончаренко. Цьогоріч Чорноморський безпековий форум об’єднав понад 700 гостей з усього світу, зокрема політиків, дипломатів, послів та аналітиків. Як і у 2024 році, Форум присвячений вирішенню найбільш актуальних безпекових, економічних і політичних викликів у Чорноморському регіоні.