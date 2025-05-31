Поки в нас є південь і море, то в нас є шанс повернути всі окуповані території — Роман Костенко

Секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ветеран російсько-української війни Роман Костенко наголосив: саме південь і Чорне море залишаються стратегічним фактором, який дає Україні шанс на повне звільнення своїх територій.

Про це він заявив під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі.

«Я розумів: маючи південь і море — ми залишаємося морською державою. Ми матимемо ресурси, щоб усе повернути. Якби ми втратили Миколаїв, Херсон, тим більше Одесу — шансів було б набагато менше», — зазначив Костенко.

За словами Костенка, битва за південь — одна з ключових у цій війні, і саме вона дала українцям змогу тримати оборону, планувати наступ і зберегти стратегічну перевагу.

Нагадаємо, Black Sea Security Forum — щорічна міжнародна платформа, ініційована народним депутатом України Олексієм Гончаренком. У 2025 році форум зібрав в Одесі понад 700 учасників — політиків, дипломатів, військових та експертів із десятків країн, аби обговорити головні безпекові виклики Чорноморського регіону та світу.