Штефан Цинте: Якщо росія атакує Естонію — Румунія розпочне війну

Якщо росія атакує Естонію — Румунія розпочне війну. З такою заявою виступив віцеголова Комітету у закордонних справах Палати депутатів Румунії Штефан Цинте під час Black Sea Security Forum в Одесі. Він наголосив, що Європа має бути готовою до негайної військової відповіді на агресію.

За його словами, стратегічна автономія Європи має включати оборонну спроможність, яка дозволить реагувати швидко у разі загроз східним членам ЄС.

«Якщо Росія нападе на Естонію — ми маємо почати війну з Росією. Якщо НАТО вирішить, що Естонію потрібно захищати, ми будемо діяти без зволікань», — наголосив депутат.

Він також додав, що Євросоюз має створити власну армію — окремо від НАТО, щоб бути готовим реагувати на загрози самостійно, а не лише у форматі трансатлантичної коаліції. Окрема європейська армія не має замінити НАТО, але має доповнити його, даючи країнам ЄС більше відповідальності за власну безпеку.

Раніше у своєму виступі на форумі Штефан Цинте також заявив, що Румунія готова долучитись до моніторингу припинення вогню у Чорному морі.

Зазначимо, Black Sea Security Forum – щорічний міжнародний безпековий форум, ініційований народним депутатом України Олексієм Гончаренком. Цьогоріч Чорноморський безпековий форум об’єднав понад 700 гостей з усього світу, зокрема політиків, дипломатів, послів та аналітиків. Як і у 2024 році, Форум присвячений вирішенню найбільш актуальних безпекових, економічних і політичних викликів у Чорноморському регіоні.