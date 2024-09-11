 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 12:00

Камала Гарріс та Дональд Трамп - дебати

Категорія: Новини / Політика

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Кандидати обмінялися рукостисканнями. Камала Гарріс перша простягнула Дональду Трампу руку перед початком дебатів. Останнє рукостискання кандидатів у президенти США відбулося 2016 року на першій зустрічі Трампа і Гілларі Клінтон.

➡️Гарріс звинувачує Трампа в тому, що залишив після себе жахливу охорону здоров'я та економіку. 
➡️ Трамп, у свою чергу, відповів, що залишив по собі найкращу економіку, незважаючи на пандемію.

➡️Трамп звинуватив Гарріс у відсутності економічного плану, нібито вона просто скопіювала план Байдена. 
➡️ Гарріс же заявила, що план Трампа – допомагати багатим і що Трамп зацікавлений у тому, щоб допомогти собі, а не народу США.

➡️Гарріс сказала, що Трамп планує підписати заборону на аборти на федеральному рівні. 
➡️ Трамп сказав, що це не так. За його словами, він хоче, аби кожен штат вирішував це питання самостійно.

➡️Трамп сказав, що якщо Гарріс виграє вибори, то США перетворяться на «Венесуелу на стероїдах». За його словами, у країні дуже багато нелегальних мігрантів, які їдять домашніх тварин, котів і собак.
➡️ Гарріс це категорично заперечила і заявила, що немає жодних доказів такої поведінки мігрантів. 

Що сказали кандидати про війну Росії з Україною

Дональд Трамп: 

➡️Я хочу, щоб ця війна закінчилася. В Україні гинуть мільйони людей, це жахливо. 
➡️Я знаю дуже добре Зеленського і Путіна — вони поважають мене і не поважають Байдена. 
➡️Я зупиню цю війну ще до того, як стану президентом.
➡️Війна України з Росією може привести до 3 світової війни, ми дуже близько.
➡️На уточнююче питання, чи вважає Трамп, що перемога України у війні перебуває у національних інтересах США. Трамп відповів: «У національних інтересах США, щоб війна припинилася».

Камала Гарріс:

➡️Трамп здасть Україну протягом 24 годин, якщо його виберуть президентом.
➡️Якби Трамп був президентом, Путін зараз сидів би у Києві.
➡️Україна має право захищатися і завдяки підтримці США та союзників вона продовжує протистояти російським військам та давати відсіч.
➡️Завдяки нашим ракетам і обладнанню Україна дотепер існує і захищає себе. 




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 