Камала Гарріс та Дональд Трамп - дебати

Кандидати обмінялися рукостисканнями. Камала Гарріс перша простягнула Дональду Трампу руку перед початком дебатів. Останнє рукостискання кандидатів у президенти США відбулося 2016 року на першій зустрічі Трампа і Гілларі Клінтон.

➡️Гарріс звинувачує Трампа в тому, що залишив після себе жахливу охорону здоров'я та економіку.

➡️ Трамп, у свою чергу, відповів, що залишив по собі найкращу економіку, незважаючи на пандемію.

➡️Трамп звинуватив Гарріс у відсутності економічного плану, нібито вона просто скопіювала план Байдена.

➡️ Гарріс же заявила, що план Трампа – допомагати багатим і що Трамп зацікавлений у тому, щоб допомогти собі, а не народу США.

➡️Гарріс сказала, що Трамп планує підписати заборону на аборти на федеральному рівні.

➡️ Трамп сказав, що це не так. За його словами, він хоче, аби кожен штат вирішував це питання самостійно.

➡️Трамп сказав, що якщо Гарріс виграє вибори, то США перетворяться на «Венесуелу на стероїдах». За його словами, у країні дуже багато нелегальних мігрантів, які їдять домашніх тварин, котів і собак.

➡️ Гарріс це категорично заперечила і заявила, що немає жодних доказів такої поведінки мігрантів.

Що сказали кандидати про війну Росії з Україною

Дональд Трамп:

➡️Я хочу, щоб ця війна закінчилася. В Україні гинуть мільйони людей, це жахливо.

➡️Я знаю дуже добре Зеленського і Путіна — вони поважають мене і не поважають Байдена.

➡️Я зупиню цю війну ще до того, як стану президентом.

➡️Війна України з Росією може привести до 3 світової війни, ми дуже близько.

➡️На уточнююче питання, чи вважає Трамп, що перемога України у війні перебуває у національних інтересах США. Трамп відповів: «У національних інтересах США, щоб війна припинилася».

Камала Гарріс:

➡️Трамп здасть Україну протягом 24 годин, якщо його виберуть президентом.

➡️Якби Трамп був президентом, Путін зараз сидів би у Києві.

➡️Україна має право захищатися і завдяки підтримці США та союзників вона продовжує протистояти російським військам та давати відсіч.

➡️Завдяки нашим ракетам і обладнанню Україна дотепер існує і захищає себе.