Камала Гарріс та Дональд Трамп - дебати

Кандидати обмінялися рукостисканнями. Камала Гарріс перша простягнула Дональду Трампу руку перед початком дебатів. Останнє рукостискання кандидатів у президенти США відбулося 2016 року на першій зустрічі Трампа і Гілларі Клінтон.
➡️Гарріс звинувачує Трампа в тому, що залишив після себе жахливу охорону здоров'я та економіку.
➡️ Трамп, у свою чергу, відповів, що залишив по собі найкращу економіку, незважаючи на пандемію.
➡️Трамп звинуватив Гарріс у відсутності економічного плану, нібито вона просто скопіювала план Байдена.
➡️ Гарріс же заявила, що план Трампа – допомагати багатим і що Трамп зацікавлений у тому, щоб допомогти собі, а не народу США.
➡️Гарріс сказала, що Трамп планує підписати заборону на аборти на федеральному рівні.
➡️ Трамп сказав, що це не так. За його словами, він хоче, аби кожен штат вирішував це питання самостійно.
➡️Трамп сказав, що якщо Гарріс виграє вибори, то США перетворяться на «Венесуелу на стероїдах». За його словами, у країні дуже багато нелегальних мігрантів, які їдять домашніх тварин, котів і собак.
➡️ Гарріс це категорично заперечила і заявила, що немає жодних доказів такої поведінки мігрантів.
Що сказали кандидати про війну Росії з Україною
Дональд Трамп:
➡️Я хочу, щоб ця війна закінчилася. В Україні гинуть мільйони людей, це жахливо.
➡️Я знаю дуже добре Зеленського і Путіна — вони поважають мене і не поважають Байдена.
➡️Я зупиню цю війну ще до того, як стану президентом.
➡️Війна України з Росією може привести до 3 світової війни, ми дуже близько.
➡️На уточнююче питання, чи вважає Трамп, що перемога України у війні перебуває у національних інтересах США. Трамп відповів: «У національних інтересах США, щоб війна припинилася».
Камала Гарріс:
➡️Трамп здасть Україну протягом 24 годин, якщо його виберуть президентом.
➡️Якби Трамп був президентом, Путін зараз сидів би у Києві.
➡️Україна має право захищатися і завдяки підтримці США та союзників вона продовжує протистояти російським військам та давати відсіч.
➡️Завдяки нашим ракетам і обладнанню Україна дотепер існує і захищає себе.