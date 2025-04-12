Олександр Черненко, колишній народний депутат, повідомив про нову ініціативу, яка, за його словами, готується в Офісі президента і може кардинально змінити політичний ландшафт в українських містах.

За словами Черненка, у Верховній Раді наразі збирають підписи для реєстрації законопроєкту, що передбачає обмеження кількості каденцій для міських голів — не більше двох за все життя. Обмеження має стосуватися не лише послідовних термінів, а загалом усіх каденцій, які політик може обіймати на посаді мера.

«Ініціатива виглядає як універсальна, але в першу чергу б'є по тих, хто вже давно при владі на місцях: Кличко в Києві, Труханов в Одесі, Філатов у Дніпрі — список довгий», — зазначає Черненко.

Він наголошує, що, якщо Банкова справді просуватиме цю ідею, необхідну кількість голосів для внесення законопроєкту знайдуть без особливих труднощів. А це, своєю чергою, може призвести до повного перезапуску місцевої влади вже на наступних виборах.

Політичні оглядачі вже називають ініціативу потенційним інструментом для очищення регіональних еліт та встановлення більшого контролю над місцевим самоврядуванням. Проте критики вбачають у ній спробу політичної розправи з неугодними міськими головами.



