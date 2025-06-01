«Європа відповідальна за російське вторгення в Україну» – колишній Держсекретар США Майк Помпео

Відповідальність за російське вторгнення на території України в лютому 2022 року лежить на плечах Європи та світу. Адже всі ключові держави знали про плани Путіна, але не сприймали їх серйозно.

Про це заявив 70-й Державний секретар США Майк Помпео під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі.

За його словами, напередодні повномасштабного вторгення європейські лідери отримували чіткі сигнали про наміри Росії. Але ніхто не сприймав їх в серйоз, більшість – просто заперечували.

«Коли я побачив, що відбувається з Україною, я був розчарований. Моє серце було розбите, адже це все показало поразку Європи та світу. Ми втратили момент. І навіть тоді, коли Європа була попереджена, що може відбутися (повномасштабний наступ російських військ, – прим. ред), вона відхрестилася від цього. І потім ми побачили, до чого це призвело», – заявив Майк Помпео.

Зазначимо, Black Sea Security Forum – щорічний міжнародний безпековий форум, ініціатором та головою якого є народний депутат України Олексій Гончаренко. Цьогоріч Чорноморський безпековий форум об’єднав понад 700 гостей з усього світу, зокрема політиків, дипломатів, послів та аналітиків. Як і у 2024 році, Форум присвячений вирішенню найбільш актуальних безпекових, економічних і політичних викликів у Чорноморському регіоні.