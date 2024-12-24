Єврокомісія не коментує візит прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви, але підтверджує, що Європа готова до припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року.

Про це йдеться у письмовій відповіді речника Європейської комісії на запит Укрінформу.

«Припинення потоку (газу) через Україну з 1 січня є очікуваною подією, і ЄС до неї готовий», - зазначається у відповіді.

Речник нагадав, що Європейська комісія, в координації з країнами-членами, більше року працювала для підготовки до того сценарію, коли не буде російського газу, що надходитиме через Україну з 1 січня 2025 року, та для забезпечення альтернативних шляхів поставок газу для країн-членів, які можуть біти уражені таким припиненням транзиту.

«Європейська газова інфраструктура є достатньо гнучкою для того, щоб забезпечувати постачання газу неросійського походження до Центральної та Східної Європи через альтернативні шляхи. З 2022 року вона була значно посилена новими спроможностями з імпорту LNG (скрапленого газу – ред.)», - зазначив речник Єврокомісії.

Крім того, за його словами, безпека у постачанні газу до ЄС була значно підвищена протягом кількох минулих років завдяки заходам із ефективного використання енергії та розвитку її поновлювальних джерел.

«Негативний вплив від завершення транзиту (газу) через Україну для безпеки постачання ЄС є обмеженим», - додав представник Єврокомісії.

Водночас він зауважив, що на цей час Єврокомісія не коментує візит прем’єр-міністра Фіцо до Москви.

Як повідомлялося, ввечері неділі прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. За підсумками зустрічі він звинуватив Україну в небажанні продовжувати транзит російського газу до Словаччини після 1 січня, коли завершується дія чинного транзитного контракту.