Наприкінці 2024 року завершується дія п’ятирічної угоди про транзит російського газу територією України. Лише за два роки великої війни цей контракт приніс у бюджет країни-агресора понад 10 млрд дол.
Чому Україна не зупинила прокачування блакитного палива одразу після 24 лютого 2022 року? Урядовці пояснюють це необхідністю виконувати свої зобов’язання перед європейськими партнерами.
Утім, з цією тезою погоджуються не всі. В інформаційному просторі почали з’являтися повідомлення про те, що на певних умовах російський газ і надалі транспортуватимуть у ЄС через українську газотранспортну систему (ГТС).
Чи продовжиться транзит у 2025 році? Скільки втратить Україна в разі його зупинки та яким буде майбутнє газотранспортної системи?
Що втратить Україна в разі зупинки транзиту
П'ятирічний контракт на транзит газу з Росії в країни Євросоюзу територією України "Нафтогаз" та "Газпром" підписали 30 грудня 2019 року. Його умови передбачають гарантоване постачання 65 млрд куб м блакитного палива в перший рік, а в наступні чотири роки – мінімум 40 млрд куб м щороку.
За ці п'ять років Україна мала б гарантовано отримати від росіян понад 7 млрд дол. Річ у тім, що в угоді закладений принцип ship-or-pay, тобто "транспортуй або плати". Це означає, що незалежно від обсягів прокачаного газу Москва має сплатити Києву за згадані вище обсяги законтрактованих послуг. Мінімум.
Однак в різні роки доходи від транзиту були різними. Скільки саме за перші чотири роки дії договору отримала Україна, достеменно не відомо. За оцінкою колишнього директора "Оператора ГТС" Сергія Макогона, у 2023 році ця сума становила близько 800 млн дол, що менше 0,5% від ВВП країни.
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За його словами, якщо сторони вирішать продовжити договір, то з високою ймовірністю умова про застосування принципу "транспортуй або плати" в документі буде відсутня. Тобто "Газпром" платитиме лише за ті обсяги, які фактично прокачувалися, тобто максимум 42 млн куб м на добу.
Чи буде транзит? Сценарії
Перші розмови про долю транзиту блакитного палива через Україну з'явилися наприкінці 2023 року. Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон попередила: країни блоку, які споживають газ з Росії, мають почати підготовку до зупинки транзиту.
Через місяць прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем заявив: "Виникла домовленість про те, що транзит російського газу через Україну, імовірно, продовжиться".
В українському уряді ці слова спростували. "Транзитний контракт закінчується наприкінці 2024 року. Ми не збираємося розмовляти з росіянами та продовжувати контракт", – повідомила пресслужба Кабінету міністрів. Як насправді?
Довідка
До великої війни "Газпром" щороку постачав у Євросоюз 150-155 млрд куб м блакитного палива. На той час це було близько 40% від усього газового імпорту блоку. Усього з Росії до ЄС через інші країни йдуть п'ять газогонів.
Обидва "Північні потоки" наразі зупинені, також заблокований газогін "Ямал-Європа" потужністю 38 млрд куб м на рік. Поставки йдуть через "Турецький потік" і "Блакитний потік" до Туреччини та країн Південної та Південно-Східної Європи, а також через одну з двох точок входу в українську ГТС до країн ЄС.
З ним погоджується енергетичний експерт Геннадій Рябцев. Він упевнений, що українська сторона має чітку позицію: не підписувати жодних угод з "Газпромом".
Я не думаю, що наші будуть ініціювати якісь угоди з росіянами. Це буде політичною помилкою і коштуватиме Олексію Чернишову (голова "Нафтогазу" – ЕП) чи будь-якому іншому політику або чиновнику посади", – вважає Рябцев.
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Макогон заявив, що через кілька днів після візиту Фіцо в Україну "Оператор ГТС" фактично заявив про готовність продовжити транзит газу з Росії після 2024 року. 30 січня агентство Argus повідомило, що ОГТСУ планує "запропонувати річну переривчасту транспортну потужність на кордоні з Росією" відповідно до законодавства України та Євросоюзу.
На його думку, продовження транзиту через Україну більш вигідне росіянам.
Якщо вони продовжать транспортувати через Україну в ЄС та Молдову 15 мільярдів кубометрів газу на рік, то отримуватимуть близько 6 мільярдів доларів щорічно. Що ми від цього виграємо?" – питає колишній керівник "Оператор ГТС".
Що буде з ГТС в разі зупинки транзиту
Опитані ЕП експерти та учасники ринку кажуть, що українська ГТС давно готова до повної зупинки транспортування російського газу.
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Водночас через відсутність транзиту може зрости тариф для споживачів.