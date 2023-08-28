Транзит российского газа через Украину после 2024 года может быть продолжен только по договоренности с импортерами, заявил посол Украины в Молдове Марко Шевченко. “Украина не будет инициировать переговоры о продлении договора о транзите российского газа после 2024 года, однако открыта к предложениям со стороны стран-партнеров. Причина ясна: мы (...) разорвали дипломатические отношения с Россией. Мы ждем позиции “Газпрома” или властей России. Украина открыта к любой ситуации в плане транзита, потому что в настоящее время природный газ транзитом идет через Украину в Молдову, включая Приднестровье”, — сказал дипломат в интервью телеканалу Vocea Basarabiei (”Голос Бессарабии”).
По его мнению, транзит может продлиться, если заинтересованные страны сами заключат контракт с российской компанией о поставках, а с украинской стороной — о транзите.
Кроме того, он ответил на вопрос, почему Украина продолжает транзит российского газа, будучи в состоянии войны с Россией.
Договор между “Нафтогазом Украины” и “Газпромом” на организацию транспортировки, транспортное соглашение между украинским холдингом и “Оператором ГТС Украины” (ОГТСУ), а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и “Газпромом” были подписаны 30 декабря 2019 года.
Контракт предусматривает транзит в 2021-2024 гг. по 40 млрд куб. м газа в год.